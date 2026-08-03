Αργολίδα: Ομολόγησαν οι 2 συλληφθέντες τη δολοφονία του ψυχολόγου – Τον χτύπησαν στο κεφάλι και τον έκλεψαν

Σε δολοφονία οφείλεται ο θάνατος του 59χρονου ψυχολόγου, η σορός του οποίου βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη στην Αργολίδα την Κυριακή (02.08.2026). Οι δύο συλληφθέντες ηλικίας 20 και 24 χρόνων ομολόγησαν το έγκλημα, αποκαλύπτοντας πως αφού τον χτύπησαν στο κεφάλι, του έκλεψαν χρήματα, κινητό και αυτοκίνητο και τον εγκατέλειψαν στο σημείο.

Η εξαφάνιση του 59χρονου από την Αργολίδα δηλώθηκε το βράδυ της 25ης Ιουνίου με αποτέλεσμα οι αρχές να ξεκινήσουν επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Από τις έρευνες, έφτασαν γρήγορα στα ίχνη των δύο αλλοδαπών που εν τέλει συνελήφθησαν για τη δολοφονία του.

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Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δύο νεαροί επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο του 59χρονου και όλοι μαζί μετέβησαν σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων. Εκεί τον ακινητοποίησαν, τον χτύπησαν άγρια στο κεφάλι με αιχμηρό αντικείμενο και στη συνέχεια του έκλεψαν χρήματα, κινητό τηλέφωνο καθώς και το όχημά του, το οποίο εγκατέλειψαν σε λόφο της περιοχής όπου μένουν.

Οι αρχές έφτασαν γρήγορα στο σημείο όπου ήταν η σορός του θύματος, βρίσκοντας την μάλιστα σε προχωρημένη σήψη.

Αμέσως κλήθηκε ιατροδικαστής και το συνεργείο του γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών.

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Οι δύο συλληφθέντες εν τέλει ομολόγησαν την άγρια δολοφονία και με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του αναμένεται να απολογηθούν.

Και οι δύο κατηγορούνται για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.