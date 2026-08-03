Φωτιά στο Σκάλωμα Φωκίδας: Άρχισαν οι αυτοψίες, σε εξέλιξη οι έλεγχοι και η διαδικασία αποζημιώσεων

Με τις πρώτες αυτοψίες να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στις περιοχές που επλήγησαν από τη φωτιά στο Σκάλωμα Φωκίδας, η κυβέρνηση ενεργοποιεί τον μηχανισμό καταγραφής των ζημιών και της κρατικής αρωγής, με στόχο την ταχεία στήριξη των κατοίκων και την αποκατάσταση των πληγεισών υποδομών. Κλιμάκια της ΔΑΕΦΚ Δυτικής Ελλάδας ξεκίνησαν από το πρωί τους ελέγχους στα κτίρια που επηρεάστηκαν από τη μεγάλη πυρκαγιά του Σαββάτου.

Κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Δημαρχείο Ευπαλίου, με αντικείμενο τις συνέπειες από τη φωτιά στο Σκάλωμα Φωκίδας, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, ανέφερε ότι τα συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών έχουν ήδη ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ο Δήμος Δωρίδος έχει υποβάλει αίτημα για την κήρυξη των πληγεισών περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της Πολιτικής Προστασίας, ο αριθμός των πληγέντων κτιρίων ανέρχεται σε οκτώ.

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Ο κ. Κατσαφάδος υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν ζημιές, ενώ εξήγησε ότι μετά την υποβολή των σχετικών αιτημάτων από τον Δήμο και την Περιφέρεια, η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής θα καθορίσει το ύψος της χρηματοδότησης για τα απαραίτητα έργα αποκατάστασης και θωράκισης της περιοχής.

Όπως ανέφερε, οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα, μόλις ολοκληρωθούν οι αυτοψίες και εκδοθούν τα σχετικά φύλλα ελέγχου, να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιοτικών αναγκών και την αποζημίωση για την οικοσκευή τους, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Παράλληλα, από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτιρίων που υπέστησαν ζημιές, με την αποζημίωση να καλύπτει το 100% της εκτιμηθείσας ζημιάς.

Αναφερόμενος στην επόμενη ημέρα, ο υφυπουργός τόνισε ότι η άμεση κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων αποσκοπεί στο να μη μείνει κανένας πολίτης χωρίς στήριξη. Όπως σημείωσε, μετά τη δύσκολη μάχη με την πυρκαγιά, η έμφαση μεταφέρεται πλέον στην αποκατάσταση των ζημιών και στην επιστροφή της περιοχής στην κανονικότητα το συντομότερο δυνατό, μέσα από τη συνεργασία της Πολιτείας, της αυτοδιοίκησης και των αρμόδιων υπηρεσιών.