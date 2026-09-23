Αναβάθμιση υποδομών της ΓΓΠΣΨΔ: Ποιες ψηφιακές υπηρεσίες δεν θα είναι διαθέσιμες

Προσωρινά μη διαθέσιμες θα είναι από το βράδυ της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου έως το μεσημέρι της Κυριακής 27 του μήνα σειρά ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχωρά σε αναβάθμιση των υποδομών αποθήκευσης δεδομένων.

Οι εργασίες αναβάθμισης υποδομών αποθήκευσης δεδομένων από την ΓΓΠΣΨΔ θα ξεκινήσουν στις 22:00 την Παρασκευή και, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα ολοκληρωθούν στις 14:00 την Κυριακή.

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Η αναβάθμιση εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της απόδοσης και της ασφάλειας των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες.

Κατά το συγκεκριμένο διάστημα δεν θα είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες της εφαρμογής «Πόθεν Έσχες» για την υποβολή δηλώσεων και καταλόγων, την υποβολή συμβολαίων από συμβολαιογράφους, τη γνωστοποίηση στοιχείων συζύγων και τέκνων και την υποβολή καταγγελιών.

Προσωρινά δεν θα λειτουργήσουν επίσης υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, όπως το ΨΥΔΗΠΕΕΚ και το Πρωτόκολλο Κτηματικών, οι Αιτήσεις Κοινωφελών Περιουσιών, το Μητρώο Μισθώσεων Αιγιαλού – Καταγγελιών (MyCoast), οι Μισθώσεις όμορων αιγιαλών και οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες απλής χρήσης αιγιαλού (Eauctions).

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Στην ίδια περίοδο δεν θα είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες για τις Αιτήσεις εξαγοράς διακατεχόμενων δημόσιων ακινήτων, ο Υπολογισμός Αντικειμενικών Αξιών (Valuemaps.gov.gr), καθώς και το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών, τόσο η εσωτερική διαχειριστική εφαρμογή όσο και οι Αιτήσεις Εκτιμητών.

Η προσωρινή διακοπή αφορά, τέλος, την Εφαρμογή Υποστήριξης Πληρωμών Κρατικής Αρωγής του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η Γενική Γραμματεία αναφέρει ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, περιορίζοντας έτσι τον χρόνο κατά τον οποίο οι συγκεκριμένες υπηρεσίες δεν θα είναι διαθέσιμες.

Οι υπηρεσίες που δεν θα λειτουργούν προσωρινά:

Εφαρμογή ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ:

o Υποβολή δηλώσεων

o Υποβολή καταλόγων

o Υποβολή συμβολαίων από συμβολαιογράφους,

o Γνωστοποίηση στοιχείων συζύγων και τέκνων

o Υποβολή καταγγελιών

Υπηρεσίες Υπουργείου Οικονομικών:

o ΨΥΔΗΠΕΕΚ & Πρωτόκολλο Κτηματικών,

o Αιτήσεις Κοινωφελών Περιουσιών,

o Μητρώο Μισθώσεων Αιγιαλού – Καταγγελιών (MyCoast),

o Μισθώσεων όμορων αιγιαλών,

o Ηλ. δημοπρασίες απλής χρήσης αιγιαλού (Eauctions),

o Αιτήσεις εξαγοράς διακατεχόμενων δημόσιων ακινήτων,

o Υπολογισμός Αντικειμενικών Αξιών (Valuemaps.gov.gr),

o Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών (Εσωτερική διαχειριστική εφαρμογή και Αιτήσεις Εκτιμητών)

Εφαρμογή Υποστήριξης Πληρωμών Κρατικής Αρωγής του Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας