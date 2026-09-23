Ηλιούπολη: «Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ» η διευθύντρια σχολείου που κατέρρευσε μετά την πτώση κεραυνού

Αναστάτωση προκλήθηκε στο 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης χθες το μεσημέρι (22/9/2026), όταν η 50χρονη διευθύντρια του σχολείου έπαθε ανακοπή, αφότου έπεσε κεραυνός στην περιοχή, και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της έδωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος μιλώντας στο newsit.gr.

«Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση στην ΜΕΘ και οι επόμενες ώρες θα δείξουν τι της έχει προκαλέσει το καρδιακό επεισόδιο», είπε ο Μιχάλης Γιαννάκος στο newsit.gr για την 50χρονη η οποία παραμένει στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» μετά την κατάρρευσή της στην Ηλιούπολη.

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Η 50χρονη εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Τρίτης με ανακοπή στον Ερυθρό Σταυρό, όπου οι γιατροί κατάφεραν να την επαναφέρουν στη ζωή, χρησιμοποιώντας και το μηχάνημα Lucas για αυτόματες θωρακικές συμπιέσεις όπως ανέφερε ο Μιχάλης Γιννάκος στο newsit.gr

Η 50χρονη βρισκόταν έξω από το σχολικό συγκρότημα στα Αστυνομικά Πανοράματος Ηλιούπολης, όταν σημειώθηκε το περιστατικό. Στο ίδιο συγκρότημα στεγάζονται το 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, καθώς και το 8ο και το 17ο Δημοτικό Σχολείο.

Την ώρα του περιστατικού είχαν μόλις σχολάσει οι μαθητές του Δημοτικού, με αρκετά παιδιά να γίνονται μάρτυρες του περιστατικού. Οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου παρέμειναν στο σχολείο μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο και να παραλάβει τη διευθύντριά τους.

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Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν η 50χρονη χτυπήθηκε από τον κεραυνό ή αν υπέστη την ανακοπή λόγω του ισχυρού σοκ από την πτώση του κεραυνού στην περιοχή.

Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και έχει καρδιακή λειτουργία, ωστόσο, όπως επισημαίνει ο κ. Γιαννάκος, είναι ακόμη νωρίς για να διαπιστωθεί αν έχει υποστεί βλάβες και ποια θα είναι η έκτασή τους.