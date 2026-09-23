Ελλάδα

Ηγουμενίτσα: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στην 25χρονη Πηνελόπη που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της

Η 25χρονη άφησε την τελευταία της πνοή την περασμένη Κυριακή (20/9/2026) στην Ηγουμενίτσα όπου ο πρώην της ταξίδεψε από την Αθήνα για να την σκοτώσει
Η άτυχη γυναίκα που έπεσε νεκρή από τις μαχαιριές του δολοφόνου στην Ηγουμενίτσα προσπάθησε να αμυνθεί και να σώσει τη ζωή της. Αυτό δείχνουν τα τραύματα που υπάρχουν στα χέρια της. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο 27χρονος την κατακρεούργησε, καθώς έχει δεχτεί 15 μαχαιριές.
Η άτυχη γυναίκα που έπεσε νεκρή από τις μαχαιριές του δολοφόνου στην Ηγουμενίτσα προσπάθησε να αμυνθεί και να σώσει τη ζωή της. Αυτό δείχνουν τα τραύματα που υπάρχουν στα χέρια της. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο 27χρονος την κατακρεούργησε, καθώς έχει δεχτεί 15 μαχαιριές.
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Στις 11 το πρωί (23/9/2026), στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, στη Μεταμόρφωση Αττικής πραγματοποιήθηκε η κηδεία της άτυχης 25χρονης Πηνελόπης που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της στην Ηγουμενίτσα.

Φίλοι και συγγενείς μαζεύτηκαν στον Ιερό Ναό όπου έγινε η κηδεία για να αποχαιρετήσουν την 25χρονη που άφησε την τελευταία της πνοή στην Ηγουμενίτσα την περασμένη Κυριακή (20/9/2026). Η νεαρή θα θαφτεί στο Νεκροταφείο Μεταμόρφωσης.

Ο 27χρονος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται αρχικά να προσπάθησε να παραπλανήσει τις Αρχές, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος και η 25χρονη είχαν δεχθεί επίθεση από κουκουλοφόρους. Στη συνέχεια, ωστόσο, ομολόγησε την πράξη του.

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Οι παρευρισκόμενοι έφτασαν με λευκά λουλούδια στα χέρια ενώ μετά τη ακολουθία μοίρασαν στους παρευρισκόμενους κουφέτα και μπομπονιέρες. Η οικογένεια της νεαρής κοπέλας που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της, έχει ζητήσει αντί για στεφάνια να δοθούν χρήματα στο κέντρο ΔΙΟΤΙΜΑ κατά των κακοποιημένων γυναικών.

Η άτυχη γυναίκα που έπεσε νεκρή από τις μαχαιριές του δολοφόνου στην Ηγουμενίτσα προσπάθησε να αμυνθεί και να σώσει τη ζωή της. Αυτό δείχνουν τα τραύματα που υπάρχουν στα χέρια της. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο 27χρονος την κατακρεούργησε, καταφέρνοντάς της 15 μαχαιριές.

Το πρωί της Τρίτης (22/9) ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Εισαγγελέας και ανακριτής μετέβησαν στο νοσοκομείο όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος.

25χρονη Πηνελόπη
Η 25χρονη Πηνελόπη που έπεσε νεκρή από τις μαχαιριές του πρώην συντρόφου της

Σε βάρος του 27χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για κατοχή ναρκωτικών.

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