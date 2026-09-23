«Ο υπνοθεραπευτής δεν  πρότεινε στον Μαζωνάκη πλασμαφαίρεση», λέει η δικηγόρος του – Η σχέση του με την 56χρονη γιατρό

Μια επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη είχε ο υπνοθεραπευτής σύμφωνα με όσα είπε η δικηγόρος του τονίζοντας ότι ο πελάτης της τα έχει καταθέσει όλα στον ανακριτή.

Μιλώντας στην ΕΡΤ η Ιωάννα Κολλινιάτη εκπροσωπώντας τον υπνοθεραπευτή υποστήριξε ότι ο εντολέας της δεν είχε ρόλο στην πρόταση ή στην απόφαση του Γιώργου Μαζωνάκη να κάνει πλασμαφαίρεση. Πρόσθεσε ότι προσέφυγε αυτοβούλως στον ανακριτή και κατέθεσε όσα γνώριζε για την υπόθεση.

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Η δικηγόρος υποστήριξε ότι ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός δεν θα μπορούσε, λόγω της ιδιότητάς του, να συστήσει ή να υποδείξει ιατρική πράξη, ενώ αρνήθηκε ότι είχε οικονομικό όφελος από την πλασμαφαίρεση ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία με τη γιατρό.

Όπως ανέφερε η Ιωάννα Κολλινιάτη, η πρώτη και μοναδική επαφή του Νάσου Κομιανού με τον Γιώργο Μαζωνάκη έγινε τη Δευτέρα (07.09.2026), πριν από το περιστατικό της Τετάρτης. Όπως είπε, η συνάντηση οργανώθηκε μέσω γυναίκας από τον επαγγελματικό χώρο του υπνοθεραπευτή.

Σύμφωνα με την ίδια ο υπνοθεραπευτής πήγε στη συνάντηση προκειμένου να εξετάσει εάν θα μπορούσε να βοηθήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη με τις δικές του υπηρεσίες. Υποστήριζε ότι δεν υπήρχε προηγούμενο ιστορικό του ασθενούς που να είχε συμπληρωθεί, με αποτέλεσμα ο ίδιος να μην είναι σε θέση να γνωρίζει το ιατρικό του υπόβαθρο.

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Η δικηγόρος επισήμανε ότι κατά την συζήτηση των δύο ανδρών κατέληξαν στον όνομα της γιατρούς. Όπως είπε, ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέφερε ότι είχε κάνει στο παρελθόν προσπάθειες «καθαρισμού» ή «αποτοξίνωσης» και οι δύο άνδρες έφτασαν στην ιδέα να επικοινωνήσουν με τη γιατρό.

«Ας την πάρουμε ένα τηλέφωνο να δούμε αν έχει κάτι άλλο να μου προτείνει», φέρεται να είπε ο Γιώργος Μαζωνάκης, σύμφωνα με την Ιωάννα Κολλινιάτη.

Η δικηγόρος διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να γνωρίζει αν η πλασμαφαίρεση προτάθηκε κατά τη συγκεκριμένη τηλεφωνική συνομιλία ή αργότερα, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης συναντήθηκε με τη γιατρό. Σε κάθε περίπτωση, υποστήριξε ότι ο εντολέας της δεν γνώριζε ούτε το είδος της συγκεκριμένης θεραπείας ούτε την ύπαρξη των σχετικών μηχανημάτων και δεν είχε την ιδιότητα να προτείνει ιατρική πράξη.

Η δικηγόρος ρωτήθηκε για πληροφορίες και μηνύματα σύμφωνα με τα οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να είχε ενδοιασμούς για την πλασμαφαίρεση και ότι υπήρξε παρέμβαση του κ. Κομιανού προκειμένου να μεταπειστεί, η κα Κολλινιάτη ήταν κατηγορηματική.

«100% όχι», απάντησε όταν ρωτήθηκε εάν ο πελάτης της επηρέασε τον Γιώργο Μαζωνάκη ή του πρότεινε να κάνει πλασμαφαίρεση.

Υποστήριξε, ότι ο υπνοθεραπευτής «ούτε μπορεί να υποδείξει, ούτε μπορεί να πιέσει κάποιον να υποστεί μια ιατρική πράξη» και δεν θα αναλάμβανε μια τέτοια ευθύνη.

Η ίδια είπε ότι δεν προτίθεται να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει επιμέρους πληροφορίες σχετικά με μηνύματα και επικοινωνίες, καθώς, όπως είπε, οτιδήποτε συνέβη έχει ήδη κατατεθεί από τον εντολέα της στον ανακριτή.

Η σύμβαση συνεργασίας και τα 40 ευρώ

Αναφορικά με τη συνεργασία του Νάσου Κομιανού με τους γιατρούς, ανέφερε ότι ο ίδιος ο εντολέας της προσκόμισε στον ανακριτή τη σχετική σύμβαση συνεργασίας.

Σύμφωνα με όσα είπε, ο πελάτης της διαθέτει δικό του γραφείο στην Κηφισιά και, όταν η γιατρός έκρινε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει έναν ασθενή μέσω υπνοθεραπείας και υπήρχε και η δική του συναίνεση, μπορούσε να καλείται κατά περίπτωση στον χώρο της Πατριάρχου Ιωακείμ 6.

Παράλληλα υποστήριξε ότι δεν έφερνε ο υπνοθεραπευτής πελάτες στους γιατρούς, ενώ, σύμφωνα με τη σύμβαση που επικαλέστηκε, δεν είχε απευθείας σχέση με τους ασθενείς του ιατρείου.

Για την οικονομική αμοιβή ανέφερε ότι στη σύμβαση προβλέπεται ποσό 40 ευρώ ανά συνεδρία, το οποίο απέδιδαν οι γιατροί στον κ. Κομιανό. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη σύμβαση είναι του 2025 και δεν γνωρίζει εάν υπήρξε μεταγενέστερη συμφωνία.

Μιλώντας στην ΕΡΤ η δικηγόρος αρνήθηκε ότι ο πελάτης της είχε οικονομικό συμφέρον από την πλασμαφαίρεση.

«Ο άνθρωπος αυτός δεν έπαιρνε καμία προμήθεια από τη γιατρό, δεν είχε λόγο κανέναν», ήταν τα λόγια της.

Όπως είπε έχει τη δική του επαγγελματική δραστηριότητα και ότι δεν χρειαζόταν να του παραπέμψει κάποιος πελάτες, καθώς, όπως είπε, δραστηριοποιείται για πολλά χρόνια στον χώρο της υπνοθεραπείας.

Διαφωνούσε με τη φωτογραφία ο υπνοθεραπευτής

Αναφέρθηκε και στη φωτογραφία που φέρεται να έστειλε η γιατρός στον υπνοθεραπευτή με την Ιωάννα Κολλινιάτη να τονίζει ότι ο εντολέας της δεν ζήτησε τη φωτογραφία.

Όπως εξήγησε, ο κ. Κομιανός είχε ρωτήσει εάν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε φτάσει στο ραντεβού στην Κηφισιά, καθώς σε προηγούμενη συνάντηση στο Ψυχικό, σε εστιατόριο, τον περίμενε περίπου 40 λεπτά.

Σύμφωνα με την ίδια, η γιατρός έστειλε τη φωτογραφία προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε φτάσει και θα ήταν στην ώρα του στο ραντεβού. Η δικηγόρος μάλιστα είπε ότι η φωτογραφία προκάλεσε αμηχανία στον πελάτη της, καθώς, όπως ανέφερε, δεν συμφωνούσε με τη φωτογράφιση του ανθρώπου.

Για τυχόν μεταγενέστερα μηνύματα ή επικοινωνίες, η δικηγόρος παρέπεμψε εκ νέου στην κατάθεση του εντολέα της στον ανακριτή, λέγοντας ότι δεν θα επιβεβαιώσει επιμέρους συνομιλίες ή μηνύματα, καθώς όλα έχουν κατατεθεί στις αρμόδιες αρχές.

Διευκρίνισε μάλιστα ότι ο Νάσος Κομιανός παρουσιάστηκε αυτοβούλως στον ανακριτή, όταν, όπως είπε, αντιλήφθηκε ότι ήταν ο «μοναδικός αποδέκτης» των σχετικών πληροφοριών.

Σημείωσε ότι οι δικηγόροι δεν έχουν πρόσβαση στη δικογραφία και ανέφερε πως, μέχρι αυτή τη στιγμή και από όσα έχει ακούσει δεν υπάρχουν μηνύματα στη δικογραφία. Υποστήριξε, πάντως, ότι ο εντολέας της έχει αναφέρει στον ανακριτή όλες τις επικοινωνίες που είχε, είτε αυτές έγιναν τηλεφωνικά είτε με άλλο τρόπο.

Στο τέλος ανέφερε ότι ο Νάσος Κομιανός πενθεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τονίζοντας ότι, κατά την ίδια, είχε επιδιώξει να τον βοηθήσει.