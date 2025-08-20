Άνδρας έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ στο Νέο Ηράκλειο – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (20.08.2025) καθώς πολίτες είδαν έναν άνδρα να πέφτει στις γραμμές του ΗΣΑΠ, στο Νέο Ηράκλειο.

Πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν πως ο άνδρας έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ καθώς ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του. Στον σταθμό του Νέου Ηρακλείου έσπευσε η πυροσβεστική αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ώστε να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» και νοσηλεύεται σε βαριά κατάσταση.

Οι γραμμές του ΗΣΑΠ, σύμφωνα με πληροφορίες, λειτουργούν κανονικά από τον Πειραιά μέχρι τα Άνω Πατήσια και από τον σταθμό «Ειρήνη» μέχρι τη Κηφισιά.