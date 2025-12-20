Ελλάδα

Άνδρας με αναπηρικό αμαξίδιο παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Βέλο Κορινθίας

Η Τροχαία Κορίνθου διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Τροχαίο ατύχημα στην Κορινθία και συγκεκριμένα στο Βέλο όταν ένας άνδρας με αναπηρικό αμαξίδιο παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

Το τροχαίο ατύχημα έγινε μετά τις 5 το απόγευμα του Σαββάτου 20 Δεκεμβρίου στην περιοχή Βέλο στην Κορινθία και συγκεκριμένα στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε άνδρα που κινούνταν με αναπηρικό αμαξίδιο.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου σύμφωνα με το korinthostv.

Η Τροχαία Κορίνθου διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

