Άνω Λιόσια: Θρίλερ με νεκρό άνδρα που εντοπίστηκε σε πίσω κάθισμα αυτοκινήτου

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου 01.08.2026 στα Άνω Λιόσια, όταν εντοπίστηκε η σορός ενός 72χρονου μέσα σε αυτοκίνητο. Ο άνδρας βρέθηκε στο πίσω κάθισμα του οχήματος, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τραύμα στο κεφάλι, προκαλώντας έντονη κινητοποίηση των Αρχών.

Το περιστατικό στα Άνω Λιόσια έχει προκαλέσει πολλά ερωτήματα, καθώς οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνες γύρω από το αυτοκίνητο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 72χρονος.

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Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 72χρονος εντοπίστηκε περίπου στις 8 το βράδυ στα πίσω καθίσματα του οχήματος του, που ήταν σταθμευμένο στην οδό Κωνσταντίνου Τσικλητήρα, με τραύματα στην κοιλιακή χώρα και το κεφάλι.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Δυτικής Αττικής, η οποία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του άνδρα και να δοθούν απαντήσεις στο μυστήριο της υπόθεσης.