Φωτιά στο Κουνουπέλι Ηλείας: Εμπρησμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου 01.08.2026, για φωτιά που εκδηλώθηκε στο Κουνουπέλι, στην Ηλεία, κοντά στο δάσος της Στροφυλιάς.

Η φωτιά στην Ηλεία εκδηλώθηκε περίπου στις 17:30, όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωσή της και να προστατεύσουν το δάσος της Στροφυλιάς.

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Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, τα πρώτα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρμόδιες Αρχές οδηγούν στην εξέταση του ενδεχομένου εμπρησμού. Για τον λόγο αυτό, την υπόθεση ερευνά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, η οποία εξετάζει όλα τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της ΕΜΟΔΕ και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος.

Παράλληλα, στις επιχειρήσεις συνέδραμαν τρεις υδροφόρες και δύο χωματουργικά μηχανήματα έργου του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, ενισχύοντας τις προσπάθειες της Πυροσβεστικής.