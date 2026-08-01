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Συγκλονιστικές εικόνες από το θανατηφόρο τροχαίο στην Αθηνών – Λαμίας: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην εθνική οδό

Λόγω του δυστυχήματος έγινε εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα, ωστόσο αποκαταστάθηκε πλήρως λίγο μετά τις 17:00
Μαρτίνο
EUROKINISSI
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Τραγικό θάνατο βρήκε ένας οδηγός νταλίκας, μετά την σφοδρή σύγκρουση με φορτηγό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (01.08.2026) στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας.

Το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Αθηνών – Λαμίας, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στο ύψος της Βοιωτίας στο 123ο χιλιόμετρο λίγο μετά τη γέφυρα του Μαρτίνου.

Ο οδηγός της μίας νταλίκας, με καταγωγή από την Βουλγαρία, πέρασε το στηθαίο και βγήκε στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στο οποίο ερχόταν το άλλο φορτηγό από την αντίθετη πλευρά με αποτέλεσμα να συγκρουστούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκε σοβαρά και ο οδηγός του φορτηγού που κινούνταν στο άλλο ρεύμα.

Σοκ προκαλούν οι φωτογραφίες από το σημείο που σημειώθηκε η σφοδρή σύγκρουση των φορτηγών.

Μαρτίνο
EUROKINISSI
Μαρτίνο
EUROKINISSI
Μαρτίνο
EUROKINISSI
Μαρτίνο
EUROKINISSI
Μαρτίνο
EUROKINISSI
Μαρτίνο
EUROKINISSI

Λόγω του δυστυχήματος έγινε εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα.

Ωστόσο, αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας καθώς λίγο μετά τις 5 το απόγευμα άνοιξε και το ρεύμα προς Αθήνα.

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