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Φωτιά στο Ρέθυμνο: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ

Αρνήθηκε την κατηγορία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο - Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα
Φωτιά στο Ρέθυμνο
Πυροσβέστης στη μάχη της κατάσβεσης / ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ / EUROKINISSI ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
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Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε το Σάββατο (01.08.2026), μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως, σχετικά με τη μεγάλη φωτιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης.

Η δικαστική εξέλιξη για τη φωτιά στο Ρέθυμνο αφορά στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ενώ ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν να το αφήσουν ελεύθερο με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Ειδικότερα, στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης στο οικείο αστυνομικό τμήμα.

Ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ έχει δηλώσει από την πρώτη στιγμή ότι δεν αποδέχεται την κατηγορία του εμπρησμού με ενδεχόμενο δόλο, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει ευθύνη για τα περιστατικά που εξετάζονται.

Οι θέσεις της υπεράσπισης

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της απολογίας, ο συνήγορος υπεράσπισης Ανδρέας Αργυρόπουλος χαρακτήρισε τη διαδικασία «ιδιαίτερα δύσκολη», υποστηρίζοντας ότι το κλίμα που διαμορφώθηκε μετά την καταστροφική πυρκαγιά και την απώλεια δύο ανθρώπινων ζωών οδήγησε σε βιαστικές διαδικαστικές ενέργειες κατά το στάδιο της προανάκρισης.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι ο εντολέας του παρουσιάστηκε λανθασμένα ως υπεύθυνος για τη συντήρηση του δικτύου, ενώ, όπως είπε, οι σχετικοί ισχυρισμοί αξιολογήθηκαν από τις δικαστικές αρχές.

Σύμφωνα με τον κ. Αργυρόπουλο, ο κατηγορούμενος συνεργάστηκε πλήρως με τον ανακριτή και την εισαγγελέα, παρέχοντας αναλυτικές εξηγήσεις για την υπόθεση, ενώ τον χαρακτήρισε «έναν από τους πιο άξιους υπαλλήλους του δικτύου», με ενεργό συμμετοχή στην αποκατάσταση βλαβών και στην εύρυθμη λειτουργία του.

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