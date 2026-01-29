Ελλάδα

«Άνοιξαν» οι ουρανοί στην Αθήνα – Μεγάλο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό

Τ δυτικά της πόλης είναι αυτά που έχουν «απειληθεί» περισσότερο από τις βροχές
κηφισός
Η κίνηση στον Κηφισό

Σφοδρές βροχοπτώσεις έχουν αρχίσει και πλήττουν και σήμερα (29/1/2026) το μεσημέρι πολλές περιοχές της Αθήνας με προβλήματα να σημειώνονται πάλι στους αυτοκινητόδρομους και συγκεκριμένα στον Κηφισό όπου τα αυτοκίνητα να δημιουργούν ουρές χιλιομέτρων.

Ένα από τα σημεία στα οποία «χτύπησαν» οι σφοδρές βροχοπτώσεις ήταν τα δυτικά της πόλης, με αποτέλεσμα ο Κηφισός να μετατραπεί για μια ακόμη φορά σε «πάρκινγκ» και τους οδηγούς, κυρίως στο ρεύμα προς Λαμία, να οπλίζονται με υπομονή για τις καθυστερήσεις.

Περισσότερα προβλήματα αναμένεται να δημιουργηθούν και σε άλλες περιοχές εφόσον συνεχίσει η έντονη βροχόπτωση. 

