«Έπεσε» το Spotify: Εκατοντάδες αναφορές για προβλήματα στην εφαρμογή

Προβλήματα αντιμετωπίζουν από το απόγευμα της Τρίτης 12.05.2026 οι χρήστες του Spotify, με τις περισσότερες δυσκολίες να εμφανίζονται κυρίως στη λειτουργία αναζήτησης της πλατφόρμας.

Ενώ η εφαρμογή Spotify φαίνεται να ανοίγει κανονικά, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή μουσικής, με το πρόβλημα να εντοπίζεται στη «φόρτωση» καρτελών και playlist που δεν ολοκληρώνεται.

Σύμφωνα με το Downdetector, οι πρώτες αναφορές για το πρόβλημα στο Spotify ξεκίνησαν λίγο μετά τις 18:00, ενώ μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περισσότερες από 560 αναφορές χρηστών.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα φαίνεται να εντοπίζονται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα.

Πολλοί χρήστες αναφέρουν ότι δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν αναζητήσεις ή να χρησιμοποιήσουν κανονικά την εφαρμογή, ενώ στις οθόνες τους εμφανίζεται το μήνυμα: «Αυτό δεν λειτούργησε. Μία γρήγορη ανανέωση της σελίδας ίσως διορθώσει το πρόβλημα».