Άνοιξε η παλιά εθνική οδός Θήβας – Λιβαδειάς: Αποχωρούν τα τρακτέρ

Ηρέμησαν τα πνεύματα στο μπλόκο της Θήβας κατά τις 7 το απόγευμα της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις, όπως είχαν ζητήσει οι αγρότες, αποχώρησαν από την περιοχή.

Έτσι οι αγρότες με την σειρά τους άνοιξαν την παλιά εθνική οδό Θήβα – Λιβαδειά που είχαν αποκλείσει νωρίτερα σήμερα, ενώ δεν έλειψαν οι αντεγκλήσεις με την Αστυνομία.

Από το πρωί τεταμένο ήταν το κλίμα ανάμεσα στους αγρότες και την ΕΛ.ΑΣ στο μπλόκο που είχαν στήσει στην παλιά εθνική οδό Θήβας – Λιβαδειάς.

Οι αγρότες ζητούσαν να απομακρυνθούν οι αστυνομικές δυνάμεις και, κυρίως, οι «κλούβες» των ΜΑΤ από την ευρύτερη περιοχή και να επιστρέψουν στην Αθήνα, προκειμένου να ανοίξουν τον δρόμο.

Οι συγκεντρωμένοι έβαλαν φωτιές σε μπάλες άχυρου και είχαν «θερμούς» διαλόγους με την ΕΛ.ΑΣ.

«Απέτυχα στη ζωή μου. Είμαι 30 ετών, ασχολήθηκα με τη γη και απέτυχα.

Τα Χριστούγεννα δεν πήρα δώρο στο παιδί μου» φώναζε ο αντιπρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Θήβας Κώστας Καφές, στον επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ.