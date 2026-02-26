Αντιγόνη Πανέλλη, αντίο: Ανείπωτη θλίψη στη Βουλή για τον πρόωρο χαμό της δημοσιογράφου

Συμβαίνει τώρα:
αντιγόνη πανέλλη
Λουλούδια στο γραφείο της δημοσιογράφου Αντιγόνης Πανέλλη, στην Βουλή, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026. Η Αντιγόνη Πανέλλη έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών.

Ο ξαφνικός χαμός της συναδέλφου δημοσιογράφου Αντιγόνης Πανέλλη που έφυγε στα 57 της χρόνια βύθισε στο πένθος τους συναδέλφους της όχι μόνο στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ που κάλυπτε επί πολλά χρόνια αλλά και όλους όσοι είχαν δουλέψει μαζί της. 

Το γραφείο της Αντιγόνης Πανέλλη «βούλιαξε» από λουλούδια και σημειώματα από όλους εκείνους που δεν ήθελαν να πιστέψουν ότι δεν θα την ξαναδούν. Όλοι στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών της οποίας αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι επί 17 χρόνια κάθονταν βουβοί, κλαμένοι και με ένα τεράστιο γιατί. 

Το ίδιο και στα social media, οι αποχαιρετισμοί ήταν πολλοί και σπαρακτικοί γιατί το αποτύπωμά της στα 57 χρόνια που έζησε στη γη θα μείνει ανεξίτηλο. 

Η Αντιγόνη Πανέλλη έφυγε χθες Τετάρτη (25/02/26) από τη ζωή αναπάντεχα. Το «πειραχτήρι» όπως την αποκαλούσαν πολλοί συνάδελφοί της γεννήθηκε στην Πρέβεζα το 1969 και μεγάλωσε στην Κορωνησία της Άρτας την οποία και αγαπούσε ιδιαίτερα.

Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της, ξεκίνησε να εργάζεται στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ», όπου κάλυπτε τα ρεπορτάζ των υπουργείων Μεταφορών- Επικοινωνιών και ΥΠΕΧΩΔΕ. Στη συνέχεια, εργάστηκε στην εφημερίδα «ΒΡΑΔΥΝΗ» και μεταπήδησε στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ στο οποίο και διακρίθηκε. Ακολούθως εντάχθηκε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και στην ιστοσελίδα «CNN.GR» όπου παρέμεινε μέχρι και σήμερα.

Όπως λένε όλοι όσοι έζησαν και εργάστηκαν μαζί της η Αντιγόνη διακρινόταν για το ήθος, την ευπρέπεια, την οξυδέρκεια, τη συνέπεια αλλά και για το φλεγματικό της χιούμορ με το οποίο αντιμετώπιζε την καθημερινότητα και τις δύσκολες καταστάσεις στην επαγγελματική της πορεία.

αντιγόνη πανέλλη
Λουλούδια στο γραφείο της δημοσιογράφου Αντιγόνης Πανέλλη, στην Βουλή, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026. Η Αντιγόνη Πανέλλη έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
αντιγόνη πανέλλη
Λουλούδια στο γραφείο της δημοσιογράφου Αντιγόνης Πανέλλη, στην Βουλή, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026. Η Αντιγόνη Πανέλλη έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
αντιγόνη πανέλλη
Λουλούδια στο γραφείο της δημοσιογράφου Αντιγόνης Πανέλλη, στην Βουλή, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026. Η Αντιγόνη Πανέλλη έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Λουλούδια στο γραφείο της δημοσιογράφου Αντιγόνης Πανέλλη, στην Βουλή, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026. Η Αντιγόνη Πανέλλη έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Λουλούδια στο γραφείο της δημοσιογράφου Αντιγόνης Πανέλλη, στην Βουλή, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026. Η Αντιγόνη Πανέλλη έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Ήταν ελεύθερο πνεύμα με ισχυρή γνώμη, βασισμένη σε παραδοσιακές αξίες που της επέτρεπαν να κερδίζει τον σεβασμό και την εκτίμηση ακόμη και όσων είχαν υποστεί την αυστηρή κριτική της. Στις προσωπικές της σχέσεις αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό, καθώς διακρινόταν για την ειλικρινή αφοσίωσή της στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους της με μια διαρκή διάθεση προσφοράς.

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στην Αντιγόνη Πανέλλη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου, στις 11:00, στην Αγία Σκέπη Παπάγου.

