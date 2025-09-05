Αντίπαρος: Φωτογράφιζε κορίτσια σε παραλία γυμνιστών – Δεκάδες εικόνες στο κινητό του

Ανησυχία προκαλεί περιστατικό που σημειώθηκε πρόσφατα σε γνωστή παραλία γυμνιστών του camping στην Αντίπαρο, όπου άνδρας, επισκέπτης από το εξωτερικό, φέρεται να φωτογράφιζε επανειλημμένα κορίτσια χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες τουριστών, ο άνδρας εντοπίστηκε με το κινητό του να απαθανατίζει κορίτσια τόσο μέσα, όσο και έξω από τη θάλασσα, με κοντινά πλάνα και ζουμ σε παραλία γυμνιστών στην Αντίπαρο – καποια κοριτσια τα φωτογράφιζε με μαγιο και καποια εκαναν μπάνιο ελεύθερα, σύμφωνα με το cyclades24.gr.

Δύο αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι στο τηλέφωνό του βρέθηκαν δεκάδες φωτογραφίες, ενώ ένας από τους φίλους των κοριτσιών, του πήρε το κινητό και κατάφερε να τις διαγράψει. Όπως τονίζουν, «στο κινητό υπήρχαν και άλλες φωτογραφίες κοριτσιών.

Παρά την έντονη αντίδραση, οι ίδιοι δεν προχώρησαν σε επίσημη καταγγελία, εκφράζοντας έλλειψη εμπιστοσύνης ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα. Το περιστατικό δημοσιεύθηκε στα social media ωστόσο στη συνέχεια κατέβηκε, ενώ στο νησί το θέμα συζητείται έντονα, προκαλώντας ανησυχία στους επισκέπτες, καθώς ο συγκεκριμένος επισκέπτεται χρόνια το νησι.

Οι καταγγέλουσες ζητούν αυξημένη επαγρύπνηση, τόσο από τις αρχές όσο και από τις τοπικές επιχειρήσεις φιλοξενίας, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια φαινόμενα.