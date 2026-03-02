Ελλάδα

Αντιπολεμική διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη: «Έξω η Ελλάδα από τον όλεθρο»

Θα ακολουθήσει πορεία προς το αμερικανικό προξενείο
Η διαδήλωση έγινε το απόγευμα της Δευτέρας (2/3/26) στη Θεσσαλονίκη, ενάντια στην πολεμική επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.

Διαδηλωτές, κυρίως από εργατικά σωματεία που πρόσκεινται στο ΠΑΜΕ, η Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης, φοιτητές, αλλά και μέλη της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, συγκεντρώθηκαν στο άγαλμα Βενιζέλου, ζητώντας να μην υπάρξει καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Έξω η Ελλάδα από τη σφαγή», «Έξω η Ελλάδα από τον όλεθρο».

Μετά τη συγκέντρωση, θα ακολουθήσει πορεία σε κεντρικούς δρόμους, προς το αμερικανικό προξενείο, επί της οδού Τσιμισκή.

