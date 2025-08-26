Ελλάδα

Αντίρριο: Νεκρός 87χρονος που ψάρευε συχνά στην περιοχή – Τον βρήκαν να επιπλέει στη θάλασσα

Ο 87χρονος ήταν γνωστός στους κάτοικους της περιοχής για αυτό και η είδηση έχει προκαλέσει μεγάλη στεναχώρια στην τοπική κοινωνία
Το σημείο που βρέθηκε ο 87χρονος
Το σημείο που βρέθηκε ο 87χρονος / φωτό από βίντεο nafpaktianews

Ακόμα ένας άνθρωπος, ηλικίας 87 ετών, έχασε την ζωή του στην θάλασσα αφού βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του να επιπλέει στην ανατολική προβλήτα του Αντιρρίου σήμερα το πρωί, Τρίτη (26/8/2025).

Στο σημείο στο Αντίρριο έσπευσαν άνδρες της πυροσβεστικής, ασθενοφόρο και σκάφος το λιμενικού για να τον βγάλουν από την θάλασσα και να διαπιστώσουν τελικά τον θάνατό του.

Η σορός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας ψάρευε συχνά στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, ενώ ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για ηλικιωμένο ψαροντουφεκά, ο οποίος είχε αφήσει το αυτοκίνητό του στο Ρίο και πέρασε στο Αντίρριο για να πάει για ψάρεμα.

Η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία, καθώς ο 87χρονος ήταν ιδιαίτερα γνωστός για την αγάπη του στη θάλασσα και το ψάρεμα, ενώ ζούσε στο Ρίο.

