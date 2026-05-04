Άραξος: Νομικά θα κινηθούν οι 3 δημοσιογράφοι που τραυματίστηκαν από την πτώση της σκάλας στο αεροδρόμιο

Δικαστικά φαίνεται ότι αποφάσισαν να προχωρήσουν οι δημοσιογράφοι που τραυματίστηκαν μετά την πτώση της σκάλας στον Άραξο κατά τη διάρκεια τελετής ονοματοδοσίας του αεροσκάφους «Patra» της αεροπορικής εταιρείας TUI την περασμένη Παρασκευή (1/5/2026).

Από το ατύχημα με την σκάλα στον Άραξο τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι, μία δημοσιογράφος, ένας εικονολήπτης και ένας φωτορεπόρτερ και σύμφωνα με πληροφορίες του flamis.gr, και οι τρεις τους είναι αποφασισμένοι να κινηθούν νομικά κατά των υπεύθυνων.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε στην πρεμιέρα της TUI στο αεροδρόμιο του Αράξου όπου 8 δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ ανεβασμένοι στην σκάλα του αεροσκάφους «γκρεμίστηκαν» αφού η σκάλα κατέρρευσε.

Από τους 8 οι 3 τραυματίστηκαν σοβαρά αφού η μία δημοσιογράφος από την Αθήνα έσπασε το πόδι της με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο χειρουργείο. Ο φωτορεπόρτερ Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος έπαθε σοβαρό διάστρεμμα, όπως και ο εικονολήπτης Παναγιώτης Κλαυδιανός. Η Αθηναία δημοσιογράφος έκανε επέμβαση στο Ρίο και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό Νοσοκομείο της Αθήνας, ενώ ο φωτορεπόρτερ έχει κάταγμα στο πόδι και ίσως χρειαστεί επέμβαση.

Η ζημιά μάλιστα στον εξοπλισμό υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.

Οι μαρτυρίες όσων βρέθηκαν στο σημείο είναι συγκλονιστικές: «Είδα τα παιδιά να φεύγουν, ο ένας μετά τον άλλον, στο κενό» δηλώνει αυτόπτης μάρτυρας, ενώ ένας εκ των τραυματιών αναφέρει: «Ξαφνικά κατέρρευσε η σκάλα και βρεθήκαμε όλοι κάτω».

Σύμφωνα με πληροφορίες όσοι ήταν στην σκάλα είναι αποφασισμένοι να κινηθούν νομικά κατά παντός υπευθύνου, ώστε να αποζημιωθούν και για τις ζημιές που υπέστη ο εξοπλισμός τους.

Η απάντηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος στο αεροδρόμιο Αράξου, διενεργεί η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς του αεροδρομίου.

Σε ανακοίνωσή της η ΥΠΑ με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 στο αεροδρόμιο του Αράξου, εκφράζει τη συμπαράστασή της στους δημοσιογράφους, εικονολήπτες και φωτορεπόρτερ που τραυματίστηκαν και σε όσους κινδύνευσαν στην προσπάθειά τους να αποδώσουν παραστατικά την τελετή ονοματοδοσίας αεροσκάφους της αεροπορικής εταιρείας TUI.

Παράλληλα επισημαίνει πως άμεσα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και οι τραυματίες διακομίσθηκαν με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.