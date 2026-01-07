Ελλάδα

Απατεώνες άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα 600.000 ευρώ από γυναίκα στην Πολιτεία – Βίντεο ντοκουμέντα

Στα βίντεο αποτυπώνεται ο ένας από τους δράστες να φτάνει στο σπίτι της Κηφισιάς, να εισέρχεται στην αυλή να αρπάζει να κοσμήματα και να αρχίζει να τρέχει
Ληστεία στην Πολιτεία
Ο ληστής με τα κοσμήματα της γυναίκας στην Πολιτεία
Κλαούντιο Σούμπασι

Βίντεο ντοκουμέντα από το δράστη δύο απατεώνων οι οποίοι προσποιούμενοι υπαλλήλους της εταιρείας ηλεκτρισμού κατάφεραν να εξαπατήσουν και να αποσπάσουν από μια γυναίκα στην Πολιτεία, χρήματα και κοσμήματα αξίας μεγαλύτερης των 600.000 ευρώ, εξασφάλισε το newsit.gr.
 
Οι δύο απατεώνες έβαλαν στο στόχαστρο τους μια γυναίκα η οποία μένει μαζί με το σύζυγο της στην Πολιτεία. Αφού της τηλεφώνησαν δεκάδες φορές, την έπεισαν ότι υπρχε διαρροή στο σπίτι της κι ότι κινδύνευε η ζωή της.

Τελικά, κατάφεραν να την πείσουν να βγάλει από το διαμέρισμα τα χρήματα και τα κοσμήματα και να τα βγάλει από το σπίτι. Η γυναίκα τελικά κατέβασε τα τιμαλφή  στην αυλή και περίμενε τους μαϊμού υπαλλήλους. 

Λίγα λεπτά  αργότερα οι απατεώνες έφτασαν στο σπίτι της πολιτείας όπου του περίμενε η άτυχη γυναίκα. Αμέσως της άρπαξαν την τσάντα μέσα στα οποία είχε τοποθετήσει η γυναίκα τα χρήματα και τα κοσμήματα.

Στα βίντεο που εξασφαλίσαμε αποτυπώνεται ο ένας από τους δράστες να φτάνει στο σπίτι της Κηφισιάς, να εισέρχεται στην αυλή να αρπάζει να κοσμήματα και να αρχίζει να τρέχει.

Μάλιστα στα χέρια του φαίνεται και η τσάντα μέσα στην οποία υπάρχουν τα κοσμήματα και τα λεφτά. 

 

Λίγο πιο κάτω τους δράστες τους περίμενε έναν ταξί με τον οποίο διέφυγαν από την περιοχή, ενώ οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν κάμερες και παίρνουν καταθέσεις προκειμένου να φτάσουν στη σύλληψη των απατεώνων.      

