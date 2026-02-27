Απεργία 28 Φεβρουαρίου: Παραλύει η χώρα από τα συλλαλητήρια για τα Τέμπη – Πώς θα κινηθούν Μετρό, λεωφορεία και τραμ

Απεργίες, πορείες και συλλαλητήρια για τα Τέμπη, «παραλύουν» την χώρα το Σάββατο (28.02.2026) που συμπληρώνονται 3 χρόνια από την ημέρα της τραγωδίας που ράγισε τις καρδιές ολόκληρου του πανελληνίου. Πέρα από την μεγάλη πορεία που έχει προγραμματιστεί στο Σύνταγμα και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε συγκεντρώσεις αναμένεται να προχωρήσουν σύλλογοι, πολίτες και φοιτητές σε κάθε άκρη της χώρας.

Ομοσπονδίες και σωματεία έχουν προαναγγείλει απεργίες και στάσεις εργασίας, ως ένδειξη μνήμης για τους 57 ανθρώπους που «χάθηκαν» στα Τέμπη. Στο Σύνταγμα, το συλλαλητήριο αναμένεται να ξεκινήσει στις 12:00 το μεσημέρι. Εργατικά Κέντρα Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου και Ανατολικής Αττικής έχουν απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στη συγκέντρωση.

Στη Θεσσαλονίκη, το «ραντεβού» είναι επίσης στις 12:00, στο άγαλμα του Βενιζέλου.

Πέρα από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, συλλαλητήρια έχουν προγραμματιστεί σε Ηράκλειο, Πάτρα, Χανιά, Λάρισα και σε πολλές ακόμη πόλεις.

Ενδεικτικά, μεταξύ 11:00 και 13:15 έχουν ανακοινωθεί συγκεντρώσεις σε:

Βόλο

Λιβαδειά

Κατερίνη

Αλεξανδρούπολη

Βέροια

Γρεβενά

Δράμα

Καλαμάτα

Κιλκίς

Κέρκυρα

Ρέθυμνο

Κοζάνη

Λαμία

Ποιοι θα απεργήσουν το Σάββατο

Η ΑΔΕΔΥ έχει ανακοινώσει ήδη την συμμετοχή της στην απεργία ενώ καλεί τους δημοσίους υπαλλήλους να δώσουν το παρών στο συλλαλητήριο.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν, μεταξύ άλλων:

Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος

Η Ομοσπονδία Οικοδόμων

Η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής

Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών

Τα θέατρα αναμένεται να παραμείνουν κλειστά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία συμμετέχει επίσης στη γενική απεργία, με αποτέλεσμα τα πλοία να παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια.

Απεργία έχει προαναγγελθεί και από τους εργαζόμενους στα μέσα σταθερής τροχιάς, με αποτέλεσμα να μην κυκλοφορήσουν τρένα.

Πώς θα κινηθούν Μετρό, λεωφορεία και τραμ

Τροποποιήσεις και στα δρομολόγια των Μετρό, τραμ και λεωφορείων λόγω της «μαύρης» επετείου.

Τα λεωφορεία και τραμ θα λειτουργούν από τις 9:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ, κυρίως για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες που θέλουν να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο.

Οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο προχωρούν σε 24ωρη απεργία.

Σύμφωνα με τη Hellenic Train δε θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο. Σε ανακοίνωσή της ενημερώνει πως «λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο».

Στο Μετρό της Αθήνας οι συρμοί θα προχωρήσουν σε στάση εργασίας από την έναρξη της κυκλοφορίας, έως τις 09:00 το πρωί.

Στη Γραμμή 1, οι συρμοί θα εκτελούν δρομολόγια από τις 09:00 έως τις 21:00.

Όσον αφορά το Μετρό της Θεσσαλονίκης, 6 σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί από τις 10:00 το πρωί.

Αναλυτικά:

Σιδηροδρομικός Σταθμός Δημοκρατίας Βενιζέλου Αγίας Σοφίας Πανεπιστήμιο Σιντριβάνι

Εκδηλώσεις μνήμης για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών

Αγρυπνία σήμερα για τα 57 θύματα

Και ενώ χιλιάδες κόσμου προετοιμάζονται για το μεγάλο συλλαλητήριο, ο μητροπολίτης Φιλόθεος έχει προαναγγείλει αγρυπνία από τις 21:00 έως τις 00:15 στον Ιερό Ναό των Τριών Ιεραρχών, εντός των φοιτητικών εστιών του ΑΠΘ.

Στις 22:00, οι φοιτητικοί σύλλογοι έχουν απευθύνει κάλεσμα συγκέντρωσης στο γρασίδι της Φιλοσοφικής Σχολής, στο σημείο όπου βρίσκεται η μαρμάρινη πλάκα με τα 13 ονόματα φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του ΠΑΜΑΚ που έχασαν τη ζωή τους στη σιδηροδρομική τραγωδία.