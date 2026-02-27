Απεργία 28 Φεβρουαρίου: Στάση εργασίας σε Μετρό, Τραμ και λεωφορεία το Σάββατο για τα Τέμπη – Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Σε απεργιακό κλοιό θα βρίσκεται η χώρα αύριο, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, λόγω της συμπλήρωσης των τριών ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη με την μνήμη των 57 νεκρών να μένει ζωντανή μέσα από όλους τους Έλληνες. Με στάσεις εργασίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, απεργίες και μεγάλα συλλαλητήρια στο κέντρο της Αθήνας και άλλων πόλεων, οι εργαζόμενοι κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους.

Συγκεκριμένα απεργίες και στάσεις εργασίας έχουν προαναγγέλλει πολλές ομοσπονδίες, προς τιμήν των 57 ψυχών που χάθηκαν στο δυστύχημα των Τεμπών. Μετρό, τραμ και λεωφορεία θα λειτουργήσουν, με κάποιους περιορισμούς, για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες σε αντίθεση με τα τρένα και τα πλοία τα οποία ανακοίνωσαν πανελλαδική 24ωρη απεργία.

Το μεγάλο συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 το μεσημέρι στην Πλατεία Συντάγματος, ενώ σύμφωνα με το ΕΡΤnews έχουν προγραμματιστεί περίπου 90 συγκεντρώσεις σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, καθώς και κινητοποιήσεις σε 25 πόλεις του εξωτερικού.

Πώς θα κινηθούν Μετρό, Τραμ και λεωφορεία

Τα λεωφορεία θα λειτουργούν από τις 9:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ, κυρίως για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες που θέλουν να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ για την λειτουργία των μετρό και τραμ: «Σας ενημερώνουμε, πως το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, λόγω στάσης εργασίας των εργαζομένων:

Οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ κανονικά θα πραγματοποιηθεί και η μεταμεσονύχτια λειτουργία των Γραμμών το βράδυ του Σαββάτου. Τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο θα εκτελούνται κανονικά από τις 9 το πρωί του Σαββάτου και για το υπόλοιπο της ημέρας. Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» θα είναι κλειστοί από την έναρξη της κυκλοφορίας στις 9 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.

Η Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) «Κηφισιά – Πειραιάς» θα λειτουργήσει από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 20:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 20:51 και προς Πειραιά στις 21:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 20:54 και προς Πειραιά στις 21:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 20:59 και προς Πειραιά στις 21:02.

Η κυκλοφορία του Τραμ θα ξεκινήσει σταδιακά στις 9μιση το πρωί και τα οχήματα θα αρχίσουν σταδιακά να αποσύρονται από την κυκλοφορία στις 7 το απόγευμα. Η μεταμεσονύχτια λειτουργία του Τραμ το βράδυ του Σαββάτου δεν θα πραγματοποιηθεί. Αναλυτικά τα πρώτα και τελευταία δρομολόγια στο Τραμ έχουν ως εξής:

Τραμ Γραμμή 7:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:14,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος στις 09:56 και ο τελευταίος στις 19:41 και

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς 2η Αγίου Κοσμά στις 20:19.

Τραμ Γραμμή 6:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:22 και ο τελευταίος στις 19:34,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ στις 10:01 και ο τελευταίος στις 20:13.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:37,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Φιξ στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:00,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς Φιξ στις 09:56 και ο τελευταίος στις 18:56,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ακτή Ποσειδώνος στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:01».

Σε 24ωρη απεργία τα τρένα

Οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο προχωρούν σε 24ωρη απεργία.

Σύμφωνα με τη Hellenic Train δε θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο. Σε ανακοίνωσή της ενημερώνει πως «λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο.

Κλειστό το Μετρό και στη Θεσσαλονίκη

Όσον αφορά το Μετρό της Θεσσαλονίκης, 6 σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί από τις 10:00 το πρωί.

Αναλυτικά:

Σιδηροδρομικός Σταθμός

Δημοκρατίας

Βενιζέλου

Αγίας Σοφίας

Πανεπιστήμιο

Σιντριβάνι

Δεμένα στα λιμάνια και τα πλοία

Η Πανελλήνια Ελληνική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι τα πλοία θα μείνουν δεμένα αύριο Σάββατο, από τις 00:01 έως τις 24:00, προς τιμήν των θυμάτων των Τεμπών.

Η ανακοίνωση της ΠΝΟ: «Στη συνεδρίαση η εκτελεστική επιτροπή της ΠΝΟ μεταξύ άλλων αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων στις 28 Φεβρουάριου 2026 ημέρα Σάββατο με ώρα έναρξης 00.01 και ώρα λήξης 24.00, ημέρα που συμπληρώνονται 3 χρονιά από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών οπού έχασαν την ζωή τους αδίκως, ενώ θα έπρεπε να ταξιδεύουν με ασφάλεια, 57 συνάνθρωποι μας.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία και η ναυτική οικογένεια γνωρίζουν από πρώτο χέρι ότι είναι ζωτικής σημασίας η τήρηση των κανόνων και των μέτρων ασφάλειας και επίσης όταν αυτά παραβιάζονται, τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι τραγικά. Είναι πολλά τα παραδείγματα που έχουν λάβει χωρά στις θαλάσσιες, χερσαίες και εναέριες μεταφορές.

Οι Ναυτεργάτες με αυτή τους την απόφαση αποτίνουν φόρο τιμής στους συνάδελφους μας αλλά και στους συνάνθρωπους μας που έχουν χάσει τη ζωή τους σε τέτοιου είδους δυστυχήματα.

Ταυτόχρονα υπενθυμίζουν ότι η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία θα συνεχίσει εντατικά να παρεμβαίνει με όλες τις δυνάμεις που διαθέτει για να γίνεται πράξη σε όλα τα μήκη και πλάτη ΟΤΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΣΥΝΘΗΜΑ».