Απεργία σε τρένα και Προαστιακό: Εκτεταμένες ακυρώσεις, τροποποιήσεις δρομολογίων και σημαντικές καθυστερήσεις σε όλο το δίκτυο της Hellenic Train

Η σημερινή Τρίτη (18.11.2025) αναμένεται εξαιρετικά δύσκολη για το επιβατικό κοινό. Τα σωματεία των εργαζομένων και των μηχανοδηγών της Hellenic Train έχουν προχωρήσει σε 24ωρη απεργία, καταγγέλλοντας την υποβάθμιση των υποδομών, τις χρόνιες καθυστερήσεις και τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού.

Μια απεργία που οι εργαζόμενοι της Hellenic Train χαρακτηρίζουν «αναπόφευκτη», κατηγορώντας τη διοίκηση ότι αγνοεί εδώ και χρόνια προβλήματα κρίσιμης σημασίας.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ) έχει εξαγγείλει παράλληλα 4ωρη στάση εργασίας από τις 9:01 έως τις 13:00, επιτείνοντας τις αναταράξεις, ιδιαίτερα στον Προαστιακό της Αθήνας. Αντίθετα, το Μετρό, το Τραμ, ο Ηλεκτρικός και τα λεωφορεία θα λειτουργήσουν κανονικά, καθώς δεν επηρεάζονται από την κινητοποίηση.

Για τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των επιβατών, η Hellenic Train θα διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας και θα πραγματοποιήσει ορισμένα δρομολόγια. Πολλά τρένα θα αντικατασταθούν από λεωφορεία — τα δρομολόγια με την ένδειξη «C».

Ήδη από τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, τα βραδινά δρομολόγια στη γραμμή Πειραιάς–Κιάτο θα υποκατασταθούν εν μέρει με λεωφορεία στο τμήμα Μαγούλα–Κιάτο, χωρίς στάση στο Ζευγολατιό.

Εργασιακές συνθήκες που θεωρούνται ανησυχητικές

Στην εξώδικη δήλωσή τους, τα σωματεία καταγγέλλουν συνθήκες που χαρακτηρίζουν επικίνδυνες: πλημμύρα στο μηχανοστάσιο του Ρέντη, πτώση σοβάδων σε εγκατάσταση της Θεσσαλονίκης, έλλειψη συντήρησης, υποστελέχωση σε κρίσιμες ειδικότητες και ωράρια που θεωρούν «εξαντλητικά».

Παράλληλα, κάνουν λόγο για «αδικαιολόγητες απολύσεις» τα τελευταία χρόνια και για κλίμα «φόβου και εκφοβισμού» εντός της εταιρείας, ειδικά στη νέα υπηρεσία customer care, όπου αναφέρονται συχνές μεταβολές ωραρίων και καταγγελίες για παρενοχλητικές συμπεριφορές.

Αιτήματα και προειδοποίηση προς τη διοίκηση

Οι εργαζόμενοι ζητούν άμεσες προσλήψεις, άμεσο εκσυγχρονισμό των μηχανοστασίων και του εξοπλισμού, τήρηση ωραρίων, αποκατάσταση των υποδομών, περιορισμό των καθυστερήσεων και ανάκληση απολύσεων.

Καλούν τη διοίκηση σε δημόσιο διάλογο μέσω του ΟΜΕΔ, προειδοποιώντας ότι η μη ανταπόκριση θα οδηγήσει σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.