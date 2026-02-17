Συμβαίνει τώρα:
Απεργία ταξί: Μοτοπορεία προς το υπουργείο Μεταφορών, στο πλαίσιο 3ήμερων κινητοποιήσεων

«Είμαστε εδώ για ένα καλύτερο μέλλον», δηλώνουν οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί
Ταξί
Απεργία ταξί / Eurokinissi

Σε τροχιά σύγκρουσης βρίσκονται οι οδηγοί ταξί και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με φόντο το νέο νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί έως την Πέμπτη 19.02.2026. Οι επαγγελματίες του κλάδου αντιδρούν κυρίως στο άρθρο 52, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, ανοίγει τον δρόμο για δραστηριοποίηση ΙΧ στο μεταφορικό έργο. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρούν σε απεργία, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Χωρίς ταξί μένει η Αττική λόγω της απεργίας που ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, στις 06:00. Η απεργία επηρεάζει χιλιάδες επιβάτες, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί θα διαρκέσουν δύο ημέρες.

Όπως ανακοίνωσε το ΣΑΤΑ, η απεργιακή κινητοποίηση στην Αττική θα συνεχιστεί μέχρι και την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου.

Νωρίτερα από το επίσημο κάλεσμα, δεκάδες ταξί κατέκλυσαν τη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος της Σπύρου Πάτση μέχρι την πλευρά του Γεωπονικού Πανεπιστημίου. Ανάμεσά τους ο Μήνας Σιούτης ο οποίος δήλωσε ότι «είμαστε ξανά στο δρόμο, για ένα καλύτερο μέλλον, αλλά και για την κοινωνία. Ειδικά η Αττική χωρίς ταξί, είναι ψωμί χωρίς αλεύρι».

Όπως ανέφερε ακόμη, οι επιβάτες υποστηρίζουν τα αιτήματά τους και «θέλουν το παραδοσιακό ταξί». Το βασικότερο πρόβλημα, όπως λέει, «είναι η υποκλοπή του έργου από τα ΙΧ με οδηγό, τα βαν, τις εφαρμογές. Μετά είναι η ηλεκτροκίνηση, δεν υπάρχει καμία υποδομή, είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Έχω ταξί plug-in και όταν θέλω να φορτίσω κάνω τρεις ώρες, οπότε χάνουμε και τον χρόνο μας και χρήματα και ο πελάτης δεν εξυπηρετείται».

Ένας ακόμη οδηγός ταξί, δήλωσε πως «είναι μια μέρα κινητοποιήσεων για ταξί όλης της Ελλάδος. Εμείς θα οδεύσουμε συντεταγμένα προς το υπουργείο Συγκοινωνιών, ελπίζω ο κ. Κυρανάκης αν μας δεχτεί για να ακούσει τα δίκαια αιτήματά μας. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, το άρθρο 53 πρέπει να φύγει από τη μέση και να έχουμε ένα αίσιο τέλος. Ο υπουργός και ο πρωθυπουργός ας γνεύσει θετικά για την όλη ιστορία, για να σταματήσουν αυτές οι κινητοποιήσεις γιατί είναι σε βάρος και των πολιτών και της δικής μας οικονομικής κατάστασης».

 

Τα κύρια αιτήματα του ΣΑΤΑ:

  • Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης των Ταξί στην ηλεκτροκίνηση
  • Άμεση απόσυρση του άρθρου 52 του ερανιστικού νομοσχεδίου, που πλήττει θανάσιμα τον κλάδο. Όλες οι ρυθμίσεις που περιέχονται σε αυτό,
    ευνοούν σκανδαλωδώς τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό (ΕΙΧ). Το Σ.Α.Τ.Α. ζητά να μην συμπεριληφθούν αυτές οι διατάξεις στο τελικό κείμενο που θα κατατεθεί στη Βουλή.
  • Ποινικό μητρώο γενικής χρήσης για την έκδοση ή ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης Ταξί.

Τέλος, το ΣΑΤΑ ενημερώνει τους πολίτες πως για μετακινήσεις που σχετίζονται με έκτακτα περιστατικά υγείας, μπορούν να απευθύνονται στα Ραδιοταξί της πόλης ή στην Γραμματεία του Συνδικάτου στο 210 52 39 524.

Ελλάδα
