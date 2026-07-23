Ελλάδα

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή Ρετζίκι – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 12 οχήματα, στην κατάσβεση επιχειρούν επίσης, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη
Φωτιά στο Ρετζίκι
Φωτιά στο Ρετζίκι / 1077statusfm
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Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης (23.07.2026) στην περιοχή Ρετζίκι, στα Πεύκα Θεσσαλονίκης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση φωτιάς στα Πεύκα Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 12 οχήματα, στην κατάσβεση επιχειρούν επίσης, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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