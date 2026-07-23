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Τραγωδία στα Καλάβρυτα: Νεκρός 74χρονος που εγκλωβίστηκε ανάμεσα στο όχημά του και σε τοίχο

Στις εκκλήσεις του για βοήθεια ανταποκρίθηκε γείτονάς του, ο οποίος τον απεγκλώβισε και ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο
Photo / Eurokinissi
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Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στους Κάτω Λουσούς στα Καλάβρυτα, όπου ένας 74χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν επιχείρησε να ακινητοποιήσει το αγροτικό όχημά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, το τροχαίο δυστύχημα στα Καλάβρυτα έγινε όταν το αγροτικό όχημα, που ήταν σταθμευμένο έξω από το σπίτι του, άρχισε να κινείται, καθώς, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, δεν είχε ασφαλιστεί με το χειρόφρενο.

Ο ηλικιωμένος προσπάθησε να το σταματήσει, όμως εγκλωβίστηκε ανάμεσα στο όχημα και ένα τοίχο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Στις εκκλήσεις του για βοήθεια ανταποκρίθηκε γείτονάς του, ο οποίος τον απεγκλώβισε και ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ.

Ο 74χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων.Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του αποφασίστηκε η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Αιγίου.

Ωστόσο, κατά τη μεταφορά η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Η Αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο δυστύχημα.

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