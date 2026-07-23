Παλαιό Φάληρο: Άγνωστος επιτέθηκε σε γυναίκα στην είσοδο του σπιτιού της – Προσπάθησε να της αρπάξει την τσάντα

Επίθεση από άγνωστο δέχθηκε μια νεαρή γυναίκα στην εξώπορτα της πολυκατοικίας που μένει στο Παλαιό Φάληρο.

Η γυναίκα δέχθηκε την επίθεση όταν ετοιμαζόταν να μπει στον εσωτερικό διάδρομο της πολυκατοικίας στο Παλαιό Φάληρο, με τον άγνωστο να προσπαθεί να της αρπάξει την τσάντα.

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«Έβαλα τα κλειδιά στην πόρτα και με την άκρη του ματιού μου, είδα από πίσω ότι ερχόταν ένας γρήγορα και με άρπαξε, με έριξε κάτω, μου τράβαγε την τσάντα», λέει η ίδια.

Όλα έγιναν μέρα μεσημέρι, όταν η γυναίκα σε ένα από τα πλέον κεντρικά σημεία του Παλαιού Φαλήρου επέστρεφε στο διαμέρισμα της, με τα ψώνια στα χέρια.

«Έχω τρομάξει. Είναι δυνατόν; Να πας να μπαίνεις στο σπίτι σου, να σε τραβάει ο άλλος, να σε ρίχνει κάτω… Ε, τρελάθηκα με τον άνθρωπο αυτόν».

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Ο άγνωστος που την ακολουθούσε χωρίς εκείνη να τον αντιληφθεί, βρήκε την ευκαιρία και της όρμηξε στο προαύλιο της πολυκατοικίας.

Η γυναίκα αρχικά σάστισε και έπειτα έβαλε τις φωνές.

«Εγώ άρχισα να φωνάζω. Με τράβαγε εμένα αλλά δεν το έβαλα κάτω. Φώναζα, αγκάλιαζα την τσάντα και φώναζα. Τα πράγματα που κρατούσα στο χέρι μου… πετάχτηκαν αυτά».

Από τις κραυγές, κάποιοι ένοικοι της πολυκατοικίας έτρεξαν να δουν τι συμβαίνει, και ένας από αυτούς προσπάθησε να τον καταδιώξει, δίχως όμως να τον προλάβει.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, καθημερινά είναι τα περιστατικά, όπως οι κλοπές και οι επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή της παραλιακής ζώνης του Παλαιού Φαλήρου.

Οι κάτοικοι βλέποντας τα περιστατικά να διαδέχονται το ένα το άλλο, εξακολουθούν να ζητούν καλύτερη αστυνόμευση.