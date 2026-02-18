Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Απόδραση κρατουμένου από τα δικαστήρια της Ευελπίδων

Η απόδραση έγινε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι
δικαστήρια
Δικαστήρια της Ευελπίδων / (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία καθώς λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης (18/02/26) κρατούμενος απέδρασε από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.

Ο άνδρας από την Αίγυπτο, δικαζόταν προκειμένου να απελαθεί και διέφυγε της προσοχής των αστυνομικών και κατάφερε να φύγει προς την πλευρά της οδού Βαλτινών. 

Άνδρες της Δικαστικής Αστυνομίας κάνουν έρευνες στη γύρω περιοχή ενώ γίνεται έρευνα και στις κάμερες που υπάρχουν.

Ο άνδρας ο οποίος δεν είχε έγγραφα και ήταν να απελαθεί κρατούνταν χωρίς χειροπέδες. 

 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
142
89
88
75
72
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Απολογείται ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα για την φονική έκρηξη - Ξανά έξω από το δικαστήριο εργαζόμενοι ως ένδειξη συμπαράστασης
Θα καταθέσει υπόμνημα για τις ευθύνες αυτών που υπέγραψαν τα τοπογραφικά διαγράμματα και για όσους έκαναν αυτοψίες και έργα και δεν εντόπισαν τη διαρροή - Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων καταγγέλλει πως η συγκέντρωση από τους εργαζόμενους έγινε μετά από παρέμβαση της εργοδοσίας
Δικαστήριο Τρικάλων
38
Πλήρης αποζημίωση στους τραυματίες των Τεμπών από τον ΕΟΠΥΥ για υπηρεσίες που δεν συνταγογραφούνται
Η αποζημίωση αφορά τους τραυματίες που έχουν προχωρήσει σε ατομικό αίτημα και για παροχές υγείας και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, που δεν συνταγογραφηθούνται ηλεκτρονικά και δεν εκτελούνται σε συμβεβλημένο πάροχο
Τρένο
Newsit logo
Newsit logo