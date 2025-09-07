Απόψε το «Ματωμένο φεγγάρι»: Live η ολική έκλειψη σελήνης

Ένα σπάνιο θέαμα παρατηρούν σήμερα Κυριακή (07.09.2025) οι εραστές των ουράνιων φαινομένων -πρόκειται για το «Ματωμένο Φεγγάρι» που θα φωτίσει απόψε τον ουρανό κατά τη διάρκεια μιας ολικής έκλειψης σελήνης ορατής σε όλη την Ασία και σε τμήματα της Ευρώπης και της Αφρικής.

Πώς προέκυψε το «Ματωμένο Φεγγάρι»; Όταν ο Ήλιος, η Γη και η Σελήνη ευθυγραμμίζονται, η σκιά που ρίχνει ο πλανήτης μας στον δορυφόρο του, τον κάνει να φαίνεται σε μια παράξενη, βαθιά κόκκινη απόχρωση που έχει συναρπάσει την ανθρωπότητα επί χιλιετίες.

Οι άνθρωποι στην Ασία, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας και της Κίνας, θα έχουν την καλύτερη θέα της ολικής έκλειψης της Κυριακής, η οποία θα είναι επίσης ορατή στο ανατολικό άκρο της Αφρικής καθώς και στη δυτική Αυστραλία.

Το σπάνιο θέαμα θα είναι ορατό και στον ελληνικό ουρανό.

Οι ώρες για την Ελλάδα:

Έναρξη ολικότητας: 20:30

Μέγιστο φαινομένου: 21:11

Τέλος ολικότητας: 21:52

Τέλος μερικής φάσης: 22:56

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, Από την ανατολή της Σελήνης, γύρω στις 19:41, το φεγγάρι θα είναι ήδη μερικώς βυθισμένο στη σκιά. Το καλύτερο σημείο παρατήρησης είναι χαμηλά στον ορίζοντα προς τα ανατολικά – νοτιοανατολικά.

Δείτε live την ολική έκλειψη:

Για να δείτε το «ματωμένο φεγγάρι», αρκεί να βγείτε έξω, να κοιτάξετε τον ουρανό και να απολαύσετε το θέαμα με γυμνό μάτι. Τα κιάλια ή ένα μικρό τηλεσκόπιο μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία αποκαλύπτοντας περισσότερες λεπτομέρειες στην επιφάνεια της σελήνης. Η παρατήρηση του φεγγαριού κατά τη διάρκεια έκλειψης είναι εξίσου συναρπαστική με οποιαδήποτε άλλη στιγμή.

Φωτογραφίες όπως φαίνεται το «Ματωμένο φεγγάρι» από την Ελλάδα:

Οι παραπάνω εικόνες, καταγράφηκαν από την παραλία του Ωρωπού και Αργολίδα.