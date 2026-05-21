Τροχαίο στον δρόμο Χαλκίδας – Σχηματαρίου, σμπαράλια δύο αυτοκίνητα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης (21.05.2026) στην εθνική οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου. Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στο Σχηματάρι. Στο σημείο έσπευσε δύναμη της πυροσβεστικής και της αστυνομίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες οδηγών στο evima.gr το σοκαριστικό τροχαίο έγινε στην έξοδο του Σχηματαρίου και όπως αναφέρουν φαίνεται να εμπλέκονται δύο οχήματα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση υπάρχουν τραυματισμοί.

Εκτός από άνδρες της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, επί τόπου βρέθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η κυκλοφορία διεξαγόταν με δυσκολία μέχρι να απομακρυνθούν τα παραμορφωμένα οχήματα.