ΑΠΘ: 500 δέντρα φυτεύτηκαν στο campus, στη μνήμη φοιτητών που χάθηκαν στα Τέμπη

Πεντακόσια νέα δένδρα, αγριοκερασιές, καλλωπιστικές δαμασκηνιές, κέδροι, κυπαρίσσια κι ένα σωρό ακόμη είδη βρήκαν «στέγη» στο κεντρικό campus του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), σε μια κοινή προσπάθεια της Πρυτανείας και του κεντρικού δήμου να πρασινίσει η συνολική έκταση των 320 στρεμμάτων της πανεπιστημιούπολης και να μετατραπεί σε πάρκο και χώρο περιπάτου και αναψυχής για όλους τους πολίτες.

Συμβολικά ένα δέντρο, μια αγριοκερασιά από αυτές που με το χρώμα τους θα κερδίζουν την άνοιξη τις εντυπώσεις των περαστικών από την οδό Εγνατία, φυτεύτηκε στη μνήμη των δεκατριών φοιτητών και φοιτητριών του ΑΠΘ που χάθηκαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών το 2023, όπως ανέφερε ο πρύτανης.

Η εκτεταμένη δενδροφύτευση πραγματοποιήθηκε σήμερα (27.02.2026) παρουσία του πρύτανη του ΑΠΘ, Κυριάκου Αναστασιάδη και του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη.

«Για να τους θυμόμαστε», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αναστασιάδης τοποθετώντας στη ρίζα του δέντρου μια πινακίδα αφιερωμένη στα νεαρά παιδιά που έχασαν τις ζωές τους. «Η μέρα, σήμερα, είναι συμβολική γιατί μας δίνει το δικαίωμα να πούμε ότι το πανεπιστήμιο είναι εδώ, συνεχίζει και αφιερώνουμε τη δράση της δενδροφύτευσης στη ζωή», σημείωσε ο πρύτανης, προσθέτοντας πως το campus του ΑΠΘ θα συμβολίζει την «ένωση» του πανεπιστημίου με την πόλη.

Τα νέα δέντρα τοποθετήθηκαν στο μέτωπο της Εγνατίας οδού, μπροστά από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ και κατά μήκος της κεντρικής λεωφόρου του πανεπιστημίου, με τις παρεμβάσεις να υλοποιούνται, σύμφωνα με την εισήγηση ειδικής Ομάδας Εργασίας που έχει συγκροτηθεί από μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ των Τμημάτων Γεωπονίας και Αρχιτεκτόνων, σε συνεργασία με στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας.