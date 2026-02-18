ΑΠΘ: Στα δικαστήρια οι 38 συλληφθέντες από την επιχείρηση στην Πολυτεχνική Σχολή – Δείτε βίντεο

Απολογούνται οι «38» που συνελήφθησαν στο ΑΠΘ, τα ξημερώματα της Τετάρτης (18.02.2026) μετά από αστυνομική επιχείρηση στην Πολυτεχνική Σχολή.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν νωρίς το μεσημέρι στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης με σκοπό να απολογηθούν για τους λόγους που παρέμειναν στο ΑΠΘ παρά την έκκληση της ΕΛΑΣ να βγουν άμεσα από το κτίριο.

Η επιχείρηση έγινε τα ξημερώματα, όταν η πρυτανεία κάλεσε την αστυνομία αναφέροντας πως ήταν προγραμματισμένη προβολή ταινίας μέσα στο ΑΠΘ αλλά μετά την εκδήλωση, οι συμμετέχοντες παρέμεναν στους χώρους του πανεπιστημίου και δεν έφυγαν.

Υπενθυμίζεται πως μετά τα τελευταία σοβαρά επεισόδια που έγιναν στο ΑΠΘ και από τα οποία προέκυψαν 300 προσαγωγές και ο τραυματισμός ενός αστυνομικού, έχουν απαγορευτεί οι συγκεντρώσεις μέσα στο πανεπιστήμιο.

Η αστυνομία προχώρησε αρχικά σε 48 προσαγωγές, με 38 από αυτές να μετατρέπονται σε συλλήψεις.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας.