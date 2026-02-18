ΑΠΘ: 38 οι συλλήψεις μετά την αστυνομική επιχείρηση στην Πολυτεχνική Σχολή – Δείτε βίντεο

Λίγες ημέρες μετά τα σοβαρά επεισόδια στο ΑΠΘ, όπου έπεσαν μολότοφ και δακρυγόνα, έγιναν πάνω από 300 προσαγωγές και τραυματίστηκε αστυνομικός, η ΕΛΑΣ κλήθηκε ξανά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για να «σπάσει» μάζωξη φοιτητών που είχαν προγραμματίσει προβολή ταινίας, τα ξημερώματα της Τετάρτης (18.02.2026).

Οι αστυνομικοί προχώρησαν αρχικά σε 48 προσαγωγές για τη συγκέντρωση στο ΑΠΘ, οι οποίες λίγη ώρα μετά μετατράπηκαν 38 συλλήψεις. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας.

Υπενθυμίζεται πως μετά τα σοβαρά επεισόδια στο ΑΠΘ, στις 7 Φεβρουαρίου, είχε παρθεί εντολή να μην γίνεται καμία εκδήλωση στους χώρους του πανεπιστημίου.

Σχετικά με την χθεσινή συγκέντρωση, είχε προηγηθεί κάλεσμα για προβολή ταινίας στις 8 το βράδυ, ωστόσο μέρος των παρευρισκόμενων παρέμεινε στον χώρο και μετά το πέρας της εκδήλωσης.

Πέρα από τις προσαγωγές που έγιναν στους δρόμους γύρω από το ΑΠΘ, οι αστυνομικές δυνάμεις μπήκαν και στην Πολυτεχνική Σχολή, εντοπίζοντας άτομα που δεν είχαν φύγει από το πανεπιστήμιο και προχώρησαν στην προσαγωγή τους.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις των ΜΑΤ, της ΟΠΚΕ, της Κρατικής Ασφάλειας και της Άμεσης Δράσης.