Ελλάδα

ΑΠΘ: 38 οι συλλήψεις μετά την αστυνομική επιχείρηση στην Πολυτεχνική Σχολή – Δείτε βίντεο

Μετά τα επεισόδια στις αρχές του Φεβρουαρίου, απαγορεύτηκαν οι συγκεντρώσεις εντός του ΑΠΘ - Πώς η εκδήλωση για προβολή ταινίας οδήγησε σε συλλήψεις
Αστυνομικοί

Λίγες ημέρες μετά τα σοβαρά επεισόδια στο ΑΠΘ, όπου έπεσαν μολότοφ και δακρυγόνα, έγιναν πάνω από 300 προσαγωγές και τραυματίστηκε αστυνομικός, η ΕΛΑΣ κλήθηκε ξανά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για να «σπάσει» μάζωξη φοιτητών που είχαν προγραμματίσει προβολή ταινίας, τα ξημερώματα της Τετάρτης (18.02.2026).

Οι αστυνομικοί προχώρησαν αρχικά σε 48 προσαγωγές για τη συγκέντρωση στο ΑΠΘ, οι οποίες λίγη ώρα μετά μετατράπηκαν 38 συλλήψεις. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας.

Υπενθυμίζεται πως μετά τα σοβαρά επεισόδια στο ΑΠΘ, στις 7 Φεβρουαρίου, είχε παρθεί εντολή να μην γίνεται καμία εκδήλωση στους χώρους του πανεπιστημίου.

Σχετικά με την χθεσινή συγκέντρωση, είχε προηγηθεί κάλεσμα για προβολή ταινίας στις 8 το βράδυ, ωστόσο μέρος των παρευρισκόμενων παρέμεινε στον χώρο και μετά το πέρας της εκδήλωσης.

 

Πέρα από τις προσαγωγές που έγιναν στους δρόμους γύρω από το ΑΠΘ, οι αστυνομικές δυνάμεις μπήκαν και στην Πολυτεχνική Σχολή, εντοπίζοντας άτομα που δεν είχαν φύγει από το πανεπιστήμιο και προχώρησαν στην προσαγωγή τους.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις των ΜΑΤ, της ΟΠΚΕ, της Κρατικής Ασφάλειας και της Άμεσης Δράσης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
78
71
53
50
50
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η δεξαμενή «φάντασμα» στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα και οι παραλείψεις στις άλλες δύο εγκαταστάσεις
«Λουκέτο» στη Vitafree έβαλε η Περιφέρεια - Η κρυφή αποθήκη και η έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας - Απολογείται ξανά σήμερα ο ιδιοκτήτης που κατηγορείται πλέον για κακούργημα
βιολάντα
Υπόθεση ΟΠΕΚΑ: Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στο «στόχαστρο» για μαϊμού επιδόματα
Η ελεγχόμενη περίοδος είναι από τις 10/01/2020 έως τις 31/12 2022 και τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά από τον ΟΠΕΚΑ για προνοιακά επιδόματα, δηλαδή τα ποσά που εισπράχθηκαν από μη δικαιούχους φτάνουν το 1.860.000 ευρώ
Χρήματα 10
Newsit logo
Newsit logo