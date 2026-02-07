Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια με δεκάδες μολότοφ και δακρυγόνα έξω από το ΑΠΘ – Πάνω από 200 προσαγωγές, τραυματίστηκε αστυνομικός

Τα επεισόδια ξεκίνησαν λίγο μετά τις δυο τα ξημερώματα όταν ομάδα αγνώστων επιτέθηκε σε δυνάμεις των ΜΑΤ που βρίσκονταν στη λεωφόρο Γ’ Σεπτεμβρίου, εκτοξεύοντας βόμβες μολότοφ
Χάος επικράτησε τα ξημερώματα έξω από τον χώρο Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), καθώς σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια και έχουν γίνει δεκάδες προσαγωγές..

Τα επεισόδια έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ξεκίνησαν λίγο μετά τις 2:00, ομάδα αγνώστων επιτέθηκε σε δυνάμεις των ΜΑΤ που βρίσκονταν στη λεωφόρο Γ’ Σεπτεμβρίου, εκτοξεύοντας βόμβες μολότοφ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας αστυνομικός φέρεται να έχει τραυματιστεί, ενώ ασθενοφόρο παρέλαβε και νεαρή γυναίκα για διακομιδή σε νοσοκομείο. Από τα επεισόδια προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα, με το οδόστρωμα να παρουσιάζει εικόνα καταστροφής.

Οι προσαγωγές ξεπέρασαν τις 210, ενώ εκτιμάται πως οι ρίψεις αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών ξεκίνησαν από τον χώρο του ΑΠΘ, την ώρα που στην Πολυτεχνική Σχολή βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση.

Οι αστυνομικές δυνάμεις αντέδρασαν άμεσα, κάνοντας χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή έγινε αποπνικτική, ενώ για λόγους ασφαλείας διεκόπη η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό, από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» έως το Συντριβάνι. 

