ΑΠΘ: Τον Μάιο η δίκη των 38 φοιτητών που συνελήφθησαν – Μερικοί αρνήθηκαν να δώσουν δαχτυλικά αποτυπώματα

Αναβολή για τον Μάιο, πήρε σήμερα (20.02.2026) η δίκη των 38 φοιτητών που συνελήφθησαν κατά την αστυνομική επιχείρηση που έγινε στο ΑΠΘ τις προηγούμενες ημέρες.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης -όπου παραπέμφθηκαν να δικαστούν οι φοιτητές για την συγκέντρωση στο ΑΠΘ– ανέβαλε την υπόθεση, λόγω κωλύματος συνηγόρου υπεράσπισης. Είχε προηγηθεί άλλη μία αναβολή, με άρση της κράτησης όλων των κατηγορουμένων, την προηγούμενη Τετάρτη. Οι 38 νεαροί που πιάστηκαν κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, διώκονται για το πλημμέλημα της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας σε χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ όσοι από αυτούς αρνήθηκαν να δώσουν δαχτυλικά αποτυπώματα, κατηγορούνται επιπλέον για απείθεια.

Έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης συγκεντρώθηκαν από νωρίς άτομα για να τους συμπαρασταθούν.

Οι παραπάνω συλλήψεις έγιναν μετά την απόφαση των πρυτανικών αρχών του ΑΠΘ, να απαγορεύσουν όλες τις εκδηλώσεις που δεν έχουν σχέση με την ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου, και να κλείνουν οι Σχολές στις 10 το βράδυ. Η απόφαση πάρθηκε μετά τα σοβαρά επεισόδια που έγιναν στο ΑΠΘ όπου προσήχθησαν πάνω από 300 άτομα και τραυματίστηκε και αστυνομικός.

Το βράδυ της περασμένης Τρίτης, φοιτητές είχαν βρεθεί στο ΑΠΘ για προβολή ταινίας στην Πολυτεχνική Σχολή. Αν και η εκδήλωση ολοκληρώθηκε, οι φοιτητές δεν έφυγαν από τον χώρο με αποτέλεσμα να γίνει και η αστυνομική επιχείρηση.

Η μεγάλη πλειονότητα των φοιτητών συνελήφθη έξω από το πανεπιστήμιο, κοντά στο Παλαί ντε Σπορ.