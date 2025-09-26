Άρειος Πάγος: Τα αιτήματα εκταφής των συγγενών θυμάτων των Τεμπών μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν

Με ανακοίνωση της, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου επισημαίνει ότι τα αιτήματα εκταφής που κατατέθηκαν για την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών εξετάζονται και θα απαντηθούν άμεσα.

«Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου, σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα εκταφής θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, ανακοινώνει, ότι τα εν λόγω αιτήματα που αποβλέπουν σε εξακρίβωση και πιστοποίηση της ταύτισης ή μη του DNA των σορών, που παραδόθηκαν, προς ταφή, κατά τη διάρκεια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, με το DNA των ήδη αιτούντων την εκταφή προσώπων, μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν, από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Πέμπτη (25.9.25), ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του παιδιού του, κατέθεσε συμπληρωματικό υπόμνημα, το οποίο υπογράφουν δεκάδες συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας με τους 57 νεκρούς.

Το συμπληρωματικό υπόμνημα του Πάνου Ρούτσι κατατέθηκε στο Εφετείο Λάρισας, ενώ μεταξύ άλλων αίτημα για εκταφή υπάρχει και από τον τον Παύλο Ασλανίδη και τον Χρήστο Τηλκερίδη, για να ερευνηθούν οι σοροί των δικών τους ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στα Τέμπη.

Αίτημα εκταφής για την κόρη της, Μάρθη κατέθεσε χθες και η Μαρία Καρυστιανού.