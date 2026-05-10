Πολεμική Αεροπορία: Το εντυπωσιακό airshow για τα 95 χρόνια της – Μαγικές εικόνες στον αττικό ουρανό

Από το ιστορικό Spitfire και το θρυλικό Phantom στα σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη F-16 και Rafale
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ
Η Πολεμική Αεροπορία γιορτάζει, σήμερα, Κυριακή 10 Μαΐου, τα 95 χρόνια της ως ανεξάρτητου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, με ένα εντυπωσιακό airshow στην παραλία του Φλοίσβου, μπροστά από το Άγαλμα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

Πλήθος κόσμου πήγε στην παραλία του Φλοίσβου για να δει από κοντά το σύνολο των αεροπορικών μέσων της Πολεμικής Αεροπορίας, μέσα από ένα εντυπωσιακό airshow.

Η εκδήλωση ξεκίνησε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα με τους σχηματισμούς των αεροσκαφών να γεμίζουν καθηλωτικές εικόνες τον Αττικό ουρανό.

Το κοινό έχει τη δυνατότητα να δει από κοντά ένα πρόγραμμα πτήσεων με σύγχρονα αλλά και ιστορικά αεροσκάφη, σε μια επίδειξη που στόχο έχει να αναδείξει συνολικά τη διαχρονική σημασία της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η επίδειξη περιλαμβάνει πτήσεις από όλους τους τύπους των αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας συνδέοντας το παρελθόν – με τη συμμετοχή του ιστορικού Spitfire και των θρυλικών μαχητικών Phantom – με το παρόν και το μέλλον που αντιπροσωπεύουν, μεταξύ άλλων, τα σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη F-16 και Rafale.

Επιπλέον, το «παρών» στον ουρανό της Αττικής δίνουν οι ομάδες αεροπορικών επιδείξεων «Ζευς» και «Δαίδαλος», καθώς και οι Red Arrows.

