Ελλάδα

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Ομαλά η επιστροφή των εκδρομέων, με λίγες καθυστερήσεις στην Αθηνών – Κορίνθου

Από τις 6 το πρωί σήμερα μέχρι τις 6 το απόγευμα έχουν επιστρέψει στην Αττική 62.385 οχήματα και συγκεκριμένα 33.937 από την Αθηνών - Κορίνθου και 28.448 από την Αθηνών - Λαμίας
Κίνηση
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ/TOKLIK.GR/EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Χωρίς προβλήματα εξελίσσεται το απόγευμα της Δευτέρας (01.06.2026) η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος από τις περιφέρειες προς την Αττική μέσω των εθνικών οδών.

Με υπομονή θα πρέπει να είναι οπλισμένοι οι εκδρομείς του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος που βρίσκονται στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, αφού παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων όπου νωρίτερα είχε κλείσει η δεξιά λωρίδα λόγω φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση αλλά πλέον η κίνηση διεξάγεται κανονικά.

Επίσης αυξημένη κίνηση αλλά με σταθερή ροή σημειώνεται στο ύψος της Κινέττας και στα διόδια της Ελευσίνας.

Αντίστοιχα πολύ καλή είναι η εικόνα και στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας όπου η κίνηση εξελίσσεται ομαλά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας από τις 6 το πρωί σήμερα μέχρι τις 6 το απόγευμα έχουν επιστρέψει στην Αττική 62.385 οχήματα και συγκεκριμένα 33.937 από την Αθηνών – Κορίνθου και 28.448 από την Αθηνών – Λαμίας.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τις 11 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
191
119
104
66
63
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι 10 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν – Την Τρίτη στον Ευρωπαίο ανακριτή οι υπόλοιποι 7
Στους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, ενώ σε έναν επιβλήθηκε και ο όρος της καταβολής χρηματικής εγγύησης
Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οι συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
«Ελαφρώς τσιμπημένες» θερμοκρασίες το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου - Οι περιοχές που «χτύπησε» 35αρια ο υδράργυρος
Ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος, ξεκαθαρίζει ότι μπαίνουμε σε ένα σταθερό, καλοκαιρινό μοτίβο χωρίς ακρότητες και το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι ιδανικό για εξορμήσεις στις παραλίες
Καιρός
Newsit logo
Newsit logo