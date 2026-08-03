Θρίλερ στη Σύμη μετά την παράσυρση του ιστιοφόρου των Γερμανών: Αναζητείται ακόμη ένας άνδρας – Σώοι οι 7 φίλοι του

Σώοι βρέθηκαν οι 7 Γερμανοί που εξαφανίστηκαν την Κυριακή (02.08.2026) στα ανοιχτά της Σύμης, όταν το ιστιοφόρο τους παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα. Οι έρευνες για τον 8ο τουρίστα συνεχίζονται.

Οχήματα του λιμενικού σώματος βρήκαν σήμερα το πρωί ακόμη 3 Γερμανούς που αγνοούνταν. Οι έρευνες στα παράλια της Σύμης παραμένουν σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του άνδρα τα ίχνη του οποίου χάθηκαν όταν το ιστιοφόρο παρασύρθηκε από τα ρεύματα.

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Το σοβαρό περιστατικό έγινε γύρω στις 20:00 το βράδυ της Κυριακής όταν η παρέα των 8 Γερμανών βούτηξε στην θάλασσα για κολύμπι. Θαλάσσια ρεύματα ωστόσο παρέσυραν το σκάφος με αποτέλεσμα οι τουρίστες να καταβάλλουν τεράστιο αγώνα για να προσεγγίσουν μόνοι τους την στεριά.

Τρία άτομα βγήκαν εν τέλει μόνα τους στον Πανορμήτη ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας βρέθηκε και περισυλλέχθηκε ναυαγός από την θάλασσα.

Το πρωί της Δευτέρας ωστόσο, οχήματα του λιμενικού βρήκαν στην ακτή ακόμα 3 αγνοούμενους. Και οι 7 είναι καλά στην υγεία τους.

Νωρίτερα υπήρχαν πληροφορίες πως βρέθηκε και ο τελευταίος αγνοούμενους αλλά οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του.