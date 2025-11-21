Άργος: Άγρια επίθεση τεσσάρων αδέσποτων σκυλιών σε 17χρονη – Σε κρίσιμη κατάσταση η ανήλικη

Άγρια επίθεση από σκυλιά δέχτηκε μία 17χρονη την Παρασκευή (21.11.2025) στο Άργος.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το 17χρονο κορίτσι μετά από την επίθεση των τεσσάρων αδέσποτων σκύλων, που δέχτηκε κοντά στο Αρχαίο Θέατρο στο Άργος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που η 17χρονη πήγαινε στο σχολείο.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο χειρουργείο του Νοσοκομείου Άργους, αφού έφερε σοβαρότατα τραύματα σε όλο της το σώμα.

Ο Δήμος Άργους – Μυκηνών κινητοποιήθηκε αμέσως μετά την επίθεση των αδέσποτων σκύλων. Ένα από τα αυτά εντοπίστηκε και έχει περιοριστεί σε κλουβί, καθώς γίνονται προσπάθειες για να εντοπιστούν και τα υπόλοιπα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ένας αλλοδαπός ηλικιωμένος άνδρας που δέχτηκε επίθεση από τα ίδια σκυλιά, με τραύματα στα πόδια.