Ελλάδα

Άργος: Άγρια επίθεση τεσσάρων αδέσποτων σκυλιών σε 17χρονη – Σε κρίσιμη κατάσταση η ανήλικη

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ένας άνδρας που δέχτηκε επίθεση από τα ίδια σκυλιά, με τραύματα στα πόδια
Άργος
Πηγή φωτογραφίας: Αργολικές Ειδήσεις

Άγρια επίθεση από σκυλιά δέχτηκε μία 17χρονη την Παρασκευή (21.11.2025) στο Άργος.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το 17χρονο κορίτσι μετά από την επίθεση των τεσσάρων αδέσποτων σκύλων, που δέχτηκε κοντά στο Αρχαίο Θέατρο στο Άργος.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που η 17χρονη πήγαινε στο σχολείο.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο χειρουργείο του Νοσοκομείου Άργους, αφού έφερε σοβαρότατα τραύματα σε όλο της το σώμα.

Ο Δήμος Άργους – Μυκηνών κινητοποιήθηκε αμέσως μετά την επίθεση των αδέσποτων σκύλων. Ένα από τα αυτά εντοπίστηκε και έχει περιοριστεί σε κλουβί, καθώς γίνονται προσπάθειες για να εντοπιστούν και τα υπόλοιπα.

Άργος
Πηγή φωτογραφίας: Αργολικές Ειδήσεις
Άργος
Πηγή φωτογραφίας: Αργολικές Ειδήσεις
Άργος
Πηγή φωτογραφίας: Αργολικές Ειδήσεις

Πληροφορίες αναφέρουν πως στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ένας αλλοδαπός ηλικιωμένος άνδρας που δέχτηκε επίθεση από τα ίδια σκυλιά, με τραύματα στα πόδια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
107
101
92
67
60
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ευλογιά προβάτων: Εισαγγελική παρέμβαση από Άρειο Πάγο για τις καταγγελίες του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα
Ο Ποινικός Κώδικας προβλέπει φυλάκιση έως τρία χρόνια αν υπάρξει διάδοση της ασθένειας σε ζώα και φυλάκιση έως 10 χρόνια αν μεταδοθεί η ασθένεια στον άνθρωπο
ΚΟΠΑΔΙΑ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΗΛΕΙΑ.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
«Τα δηλητηριώδη μανιτάρια τα μάζεψε κοντά στο σπίτι μας» λέει ο γιος του ζευγαριού που θα μεταφερθεί για μεταμόσχευση στην Ιταλία
«Είναι κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση και πρέπει οι γονείς μου να μεταφερθούν στην Ιταλία για μεταμόσχευση» λέει στο newsit.gr ο γιος του 65χρονου και της 55χρονης
Η γυναίκα που δηλητηριάστηκε μετά από κατανάλωση άγριων μανιταριών
Στη φυλακή ο 29χρονος που καταδίωξε και γρονθοκόπησε τον οδηγό ταξί στον Νέο Κόσμο - «Ο 58χρονος προκάλεσε την κατάσταση»
Ενώπιον ανακριτή ο 29χρονος φέρεται να επικαλέστηκε την αιτία θανάτου του 58χρονου, όπως αναφέρεται στην ιατροδικαστική εξέταση, «υπερτροφική μυοκαρδίτιδα», επιμένοντας ότι ο οδηγός του επιτέθηκε πρώτος
Ο 29χρονος που εμπλέκεται σε περιστατικά με ξυλοδαρμούς στο Νέο Κόσμο 6
Newsit logo
Newsit logo