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Άργος Ορεστικό: Μεθυσμένος εισέβαλε με αυτοκίνητο σε στρατόπεδο – Από τύχη γλίτωσαν στελέχη της μονάδας

Ο μεθυσμένος οδηγός κατάφερε να ισοπεδώσει τη σιδερένια μπάρα ασφαλείας στην πύλη του στρατοπέδου
περιπολικό
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
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Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι του Σαββάτου (18.07.2026), στο Άργος Ορεστικό, όταν ένας 52χρονος μεθυσμένος οδηγός εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε στρατόπεδο και παραλίγο να παρασύρει τα στελέχη της μονάδας.

Το τροχαίο έγινε στο 574ο Μηχανοκίνητο Τάγματ Πεζικού στο Άργος Ορεστικό. Ο 52χρονος ξεκίνησε να προσεγγίζει με ταχύτητα το στρατόπεδο χωρίς να κόψει ταχύτητα με αποτέλεσμα να προσκρούσει με σφοδρότητα στην πύλη.

Ο μεθυσμένος οδηγός κατάφερε να ισοπεδώσει τη σιδερένια μπάρα ασφαλείας πριν βρεθεί κυριολεκτικά στον προαύλιο χώρο του στρατοπέδου.

Το αυτοκίνητο παραλίγο να παρασύρει και να τραυματίσει τα στελέχη του στρατού που βρίσκονταν εκείνη την ώρα σε υπηρεσία στο σημείο. Ευτυχώς, η έγκαιρη αντίδραση των ένστολων απέτρεψε τα χειρότερα, σύμφωνα με το Ertnews.

Για το συμβάν επελήφθη άμεσα το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, άνδρες του οποίου έσπευσαν στο σημείο, ακινητοποίησαν τον οδηγό και τον οδήγησαν στο τμήμα.

Στον 52χρονο βεβαιώθηκαν όλες προβλεπόμενες από την νομοθεσία παραβάσεις.

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