Φωτιά στο Κορωπί: Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το απόγευμα (19/7/2026) σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί Αττικής στην περιοχή Πάτημα και πλέον βρίσκεται υπό έλεγχο. Λίγο πριν τις 18:00 είχε σταλεί και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής για ετοιμότητα.

Για την κατάσβεση της φωτιά στο Κορωπί κινητοποιήθηκαν 78 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 30 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες ΟΤΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:30 και έκαιγε χόρτα και απορρίμματα κοντά σε περιοχή που υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες και εργοστάσιο.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Πάτημα Κορωπίου της Περιφέρειας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», γράφει το μήνυμα του 112.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι η περιοχή της πυρκαγιάς σήμερα είναι στην κατηγορία 3 , δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), ενώ στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 78 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 30 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 19, 2026

Ενεργοποίηση



Πυρκαγιά στην περιοχή #Πάτημα_Κορωπίου της Περιφέρειας #Αττικής



Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 19, 2026

Τέλος, όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική, καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.