Ελλάδα

Φωτιά στο Κορωπί: Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Η φωτιά καίει κοντά στην Αττική Οδό
Η φωτιά στο Κορωπί
Η φωτιά στο Κορωπί / φωτο πυρκαγιά ενημέρωση
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Φωτιά ξέσπασε σήμερα το απόγευμα (19/7/2026) σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί Αττικής στην περιοχή Πάτημα και πλέον βρίσκεται υπό έλεγχο. Λίγο πριν τις 18:00 είχε σταλεί και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής για ετοιμότητα.

Για την κατάσβεση της φωτιά στο Κορωπί κινητοποιήθηκαν 78 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 30 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:30 και έκαιγε χόρτα και απορρίμματα κοντά σε περιοχή που υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες και εργοστάσιο.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Πάτημα Κορωπίου της Περιφέρειας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», γράφει το μήνυμα του 112.

 

Η φωτιά στο Κορωπί
Η φωτιά στο Κορωπί / meteo hellas
Η φωτιά στο Κορωπί
Η φωτιά στο Κορωπί

Σημειώνεται ότι η περιοχή της πυρκαγιάς σήμερα είναι στην κατηγορία 3 , δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), ενώ στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Τέλος, όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική, καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

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