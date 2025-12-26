Άρης Μουγκοπέτρος: «Η ρήξη στο ζευγάρι είχε έρθει πριν από ένα χρόνο» – Το χρονικό της σύλληψης του γνωστού καλλιτέχνη

«Τα παιδιά και εγώ δεν είμαστε ασφαλής, τι να κάνω;» φαίνεται να είπε η σύζυγος του Άρη Μουγκοπέτρου που το κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή απειλή ανήμερα των Χριστουγέννων και οδηγείται σήμερα (26.12.25) στο εισαγγελέα, στον ξάδερφο της στον οποίο απευθύνθηκε για βοήθεια.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στα δικαστήρια της Τρίπολης, μετά τη σύλληψή του για ενδοοικογενειακή απειλή. Πέρασε αυτόφωρο και πήρε αναβολή για να εκδικαστεί η υπόθεση του την ερχόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε αφέθηκε ελεύθερος, ενώ σύμφωνα με το δικηγόρου του δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα τηλεφώνημα, μια λεκτική επίθεση και η άρνηση για εξωδικαστική λύση φαίνεται να ήταν οι σταγόνες που έκαναν το ποτήρι να ξεχειλίσει στη σχέση του Άρη Μουγκοπέτρου και της Δήμητρας Παρασκευοπούλου. Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν στις 15 Δεκεμβρίου όταν και έφυγε οριστικά ο γνωστός καλλιτέχνης από το σπίτι της οικογένειας.

«Δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο αν δεν αισθανόταν η ίδια κάποια απειλή τόσο για την ίδια όσο και για τα παιδιά της. Προσπάθησα να τους βοηθήσω να τα βρούνε συναινετικά, ο άνθρωπος δεν ήθελε. Και να γίνεται μια οικογενειακή υπόθεση ντόρος δεν είναι ωραίο. Με πήρε τηλέφωνο (η σύζυγος του Μουγκοπέτρου) και είπε ότι εγώ και τα παιδιά μου δεν νιώθουμε ασφαλής “τι να κάνω;”. Ο Άρης είχε φύγει από το σπίτι και του είπε να αφήσει και τα κλειδιά, του επιτρεπόταν να βλέπει τα παιδιά του και να μπορεί να πάρει τα αντικείμενα του με συνεννόηση. Πήγε στο σπίτι ανήμερα Χριστουγέννων μαζί με ένα συγγενικό πρόσωπο του και άρχισε να κουνάει τα δάχτυλα του και να μιλάει με άσχημο τρόπο για την ίδια και την οικογένεια της. Μιλάμε για λεκτική και ψυχολογική βία μπροστά στα ανήλικα παιδιά της» αναφέρει ο ξάδερφός της μιλώντας στο newsit.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η λεκτική βία και οι απειλές φαίνεται να μην σταμάτησαν ούτε μπροστά στα παιδιά τους και η κατάσταση ξέφυγε: «Εγώ είδα και το υλικό από τις κάμερες και ο Άρης την μια πήγαινε προς τα παιδιά και συζητούσαν μια χαρά και από την άλλη απειλούσε και μιλούσε άσχημα στη Δήμητρα. Μάλιστα, της είπε κιόλας ότι αν θέλει να το πάνε δικαστικά θα δει με όποιον έχει κάνει».

«Η Δήμητρα πήγε στο τμήμα και εκεί συνάντησε τον Άρη, ο οποίος – ψευδώς – πήγε να καταγγείλει την αρπαγή των παιδιών από την μητέρα, γεγονός που δεν ισχύει, γιατί τα παιδιά ήταν το σπίτι τους. Ο Άρης πήγαινε κάθε μέρα στο σπίτι για να δει τα παιδιά τους πάντα με συνεννόηση» ισχυρίζεται το συγγενικό πρόσωπο της γυναίκας του Άρη Μουγκοπέτρου.

Δεν φαίνεται να ήταν το μοναδικό περιστατικό αυτό ανάμεσα στο ζευγάρι αλλά ο μουσικός φαίνεται να είχε πάει ξανά στην αστυνομία: «Πριν από λίγες μέρες ο Άρης δεν ήθελε να τα βρούνε εξωδικαστικά και αποφάσισε να πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Είχε πάει στην αστυνομία για να πει ότι δεν τον άφηνε η Δήμητρα να πάρει τα αντικείμενα του από το σπίτι. Προσπάθησα τότε να τους βοηθήσω και κάλεσα τον αδερφό του Άρη και του είπα να βρεθεί μια λύση έστω και σε αυτό το σημείο. Την επόμενη χωρίς προειδοποίηση και χωρίς κανένα τηλεφώνημα ορμά στο σπίτι μαζί με τον αδερφό του και βάζουν μια γυναίκα στην γωνία και τις λένε πράγματα, μπροστά στα παιδιά της. Της έλεγε γιατί ασχολείται ο αδερφός της μαζί του, ότι θα δει τι θα πάθει. Της ζητούσε ακόμα και να πηγαίνει στο σπίτι και να κοιμάται εκεί, ενώ είχε αποχωρήσει από εκεί οικειοθελώς» περιγράφει ο ξάδερφος της Δήμητρας Παρασκευοπούλου στο newsit.gr.

«Η ρήξη του ζευγαριού είχε ξεκινήσει περίπου πριν από ένα χρόνο, αλλά η Δήμητρα είχε δεθεί πάρα πολύ με το ατύχημα που είχε ο Άρης. Και μετά από αυτό του έδωσε ακόμα μια ευκαιρία που όπως φάνηκε δεν έπρεπε να το κάνει» πρόσθεσε ο ξάδελφος της συζύγου του Άρη Μουγκοπέτρου.