Άρης Μουγκοπέτρος: «Θέλω να δω τα παιδιά μου, δεν έκανα τίποτα για να περάσω στη φυλακή τα Χριστούγεννα»

Για την απόφαση του δικαστηρίου που τον έκρινε αθώο για την κατηγορία ενδοοικογενειακής απειλής, αλλά και για την κατάσταση που επικρατεί μεταξύ του ίδιου, της συζύγου και των παιδιών τους, μίλησε σήμερα (30.12.2025) ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου, Άρης Μουγκοπέτρος, που πριν από σχεδόν μισό χρόνο υπέστη ακρωτηριασμό 2μιση δακτύλων του, αφού έσκασε κροτίδα στο χέρι του κατά τη διάρκεια πασχαλινού πανηγυριού, είχε συλληφθεί ανήμερα των Χριστουγέννων για ενδοοικογενειακή απειλή, μετά από καταγγελία της εν διαστάσει συζύγου του.

Η δίκη για την υπόθεση έγινε χτες Δευτέρα στα δικαστήρια της Τρίπολης, όπου ο γνωστός καλλιτέχνης κρίθηκε αθώος. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, παρά την απόφαση, δεν έχει καταφέρει να έρθει σε επαφή με τα δύο παιδιά του, τις δίδυμες κόρες του ου απέκτησε με την Δήμητρα Παρασκευοπούλου

Μιλώντας στην εκπομπή Live News, ο Άρης Μουγκοπέτρος αρχικέ είπε: «Νιώθω ότι έχω μεγάλη ασφάλεια δίπλα μου. Ο Δημοσθένης Πέππας, είναι μεγάλος δικηγόρος και θελω να πω δημόσια ευχαριστώ, απέκτησα ένα φίλο. Αυτές οι μέρες ήταν εξαντλητικές για όλους μας. Δεν αισθάνομαι κι εγώ καλά, σεβόμενος τα παιδιά μου. Αυτό που θέλω να πω εγώ, η απόφαση του δικαστηρίου ήταν μια δικαίωση της ψυχής μου. Ο Θεός είναι μεγάλος και βλέπει. Δεν έκανα τίποτα για να περάσω στη φυλακή τα Χριστούγεννα».

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του, ανέφερε: «Ό,τι αφορά μια οικογένεια είναι ένα ευαίσθητο και προσωπικό γεγονός. Υπάρχει ένας κοινωνικός ιστός που δεν έχει λόγο να «ακούει» τι γίνεται σε κάθε σπίτι. έγινε μια πολύ δίκαιη δίκη και για τις 2 πλευρές. Όσοι έχουν διαζευχθεί πρέπει να καταλάβουν ότι δεν τελειώνει η οικογένεια. Πάντα υπάρχει μπαμπάς και μαμά, και πρέπει να υπάρχει σεβασμός, δημιουργείται νέα μορφή οικογένειας. Ήταν μια 4ωρη δίκη με έναν μάρτυρα από κάθε πλευρά. Τα νομικά τελείωσαν όταν τελείωσε η δίκη. Είναι αθώος. Αθώος.

Η μητέρα, ασχέτως αν έχει κάνει κάποιο ατόπημα, δεν έχει καλέσει τον μπαμπά να μιλήσει με τα παιδάκια του. Από ανθρώπινης πλευράς μιλώντας. Δεν θέλουμε ούτε δικαστήριο, ούτε ασφαλιστικά μέτρα. Είμαστε ανοιχτεί να έρθουν εδώ οι άνθρωποι, να φέρουν όσους δικηγόρους και να βρεθεί λύση. Τον κύριο Μουγκοπέτρο τον ενδιαφέρει η επικοινωνία. Μετά το ατύχημα βρισκόταν κάθε μέρα με τα παιδιά του, εκείνα τον συνήθισαν».

«Από εχτές προσπαθώ να μιλήσω με τα παιδιά μου, προσπαθώ τόσες μέρες να τα δω και δεν μπορώ. Ήταν η μόνη χαρά που είχα (η καθημερινή επαφή με τα παιδιά). Ο τραυματισμός μου δεν ξέρω αν έχει φταίξει για να φτάσουμε εδώ. Όταν ένα ζευγάρι έχει διαμάχες, όπως όλοι έχουν, η μαμά έχει να κάνει με τον μπαμπά. Δεν έχω να κάνω με θεία, ή θείο που αποκάλεσε “αλήτη” τον γαμπρό του. Αν μπλέκουν άλλοι, δεν έχω να πω κάτι άλλο», τόνισε στη συνέχεια ο Άρης Μουγκοπέτρος.

«Εγώ έλεγα “έλα εδώ να μιλήσουμε, τα παιδάκια δεν φταίνε που θα χωρίσουμε”. Δεν θέλω να στερήσω τη μάνα από τα παιδιά. Η μάνα είναι μία. Αλλά και ο μπαμπάς είναι ένας. Βλέπουμε τι γίνεται, δεν θέλω να φανώ θύμα ούτε να με λυπάται ο κόσμος. Δεν είμαι για λύπηση, έχω την οικογένειά μου να με στηρίζει, θα βρω την άκρη μου. Αλλά θέλω να δω τα παιδιά μου, σας παρακαλώ», είπε κλείνοντας την τοποθέτησή του ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου.