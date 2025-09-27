Ελλάδα

Αρτέμιδα: «Το παιδί μου είπε ότι είχε μουδιάσει» λέει η μητέρα της 9χρονης που έπαθε ηλεκτροπληξία

«Θα μπορούσε ένα άλλο παιδάκι και να πιάσει τα γυμνά καλώδια, εκεί τι θα είχε γίνει;» λέει ο πατέρας της 9χρονης
Καλώδια σε παιδική χαρά στην Αρτέμιδα

Σκηνές πανικού σημειώθηκε στην Αρτέμιδα, όταν ένα 9χρονο κοριτσάκι υπέστη ηλεκτροπληξία την ώρα που έπαιζε σε παιδική χαρά.

Το παιδί άγγιξε κατά λάθος εκτεθειμένα καλώδια με αποτέλεσμα να πάθει ηλεκτροπληξία και να προκληθεί βραχυκύκλωμα στην παιδική χαρά της Αρτέμιδας και να γίνει black out στο σημείο.

Η μητέρα της μικρής μίλησε στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα και περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε, όταν είδε το παιδί της μουδιασμένο από το σοκ που υπέστη.

«Έγινε διακοπή ρεύματος σε όλο το πάρκο, ήταν γύρω στις 8μισή η ώρα, το παιδί έντρομο μου λέει, μαμά, την ώρα που έπεσαν τα φώτα, εγώ ακούμπησα κάπου καθώς περπάταγα και πονάει το χέρι μου και έχει μουδιάσει.

Πηγαίνοντας στο σημείο που μου είπε ότι ήτανε, συνάντησα καλώδια εκτεθειμένα από κολόνα. Γύρω από την κολόνα πολυκαιρισμένη χαρτοταινία, που φαίνεται ότι κάποιος είχε πάει να την μπαλώσει κάποια στιγμή. Εκείνη τη στιγμή υπήρχαν εκατοντάδες παιδάκια», εξήγησε η γυναίκα.

Η οικογένεια έχει κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου για το πρωτοφανές περιστατικό. Την ίδια ώρα σοκάρει και η περιγραφή και του πατέρα που όπως τόνισε, η κόρη του σώθηκε από τύχη και ότι από θαύμα δεν θρηνεί η περιοχή νεκρό παιδί.

«Έγινε βραχυκύκλωμα. Τι σημαίνει αυτό; Δεν άρπαξε το καλώδιο, άρα να κλείσει το χέρι του. Απλά πέρναγε και το ακούμπησε. Λες και έδινε σφαλιάρα. Έτσι πέρασε πολύ φευγαλέα, και έγινε το βραχυκύκλωμα.

Γι’ αυτό δεν συνέβη κάτι ευτυχώς. Αλλά θα μπορούσε ένα άλλο παιδάκι, πιο μικρό από το δικό μου να πάει και να πει τι είναι αυτό και να το πιάσει. Με το που το πιάσει, αυτό δεν το άφηνε, γιατί κλείνει από το ρεύμα, οι μυς σφίγγουνε. Εκεί τι θα είχε γίνει;», είπε.

Ο Δήμος σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως «τα όργανα που έχουν υποστεί ζημιές έχουν σημανθεί και αποκλειστεί από τη χρήση από την υπηρεσία του Δήμου, ώστε να προστατευθεί η ασφάλεια των παιδιών».

