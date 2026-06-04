Ελλάδα

Ασπρόπυργος: Απάτες με επιδοτούμενα κινητά τηλέφωνα, 2 συλλήψεις

Συνελήφθησαν δύο άτομα, ηλικίας 41 και 44 ετών, ενώ έχουν ήδη ταυτοποιηθεί ακόμη δύο μέλη της σπείρας
περιπολικό
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Παναγόπουλος
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Συμμορία που έκανε απάτες σε βάρος εταιρειών τηλεπικοινωνιών, με στόχο την παράνομη απόκτηση επιδοτούμενων συσκευών κινητών τηλεφώνων «ξετρύπωσαν» αστυνομικοί στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις.

Όπως ανακάλυψαν αστυνομικοί, τα μέλη της συμμορίας με έδρα τον Ασπρόπυργο αρχικά είχαν τηλεφωνικές επικοινωνίες με καταστήματα εταιρειών τηλεπικοινωνιών.

Εμφανίζονταν ως υποψήφιοι πελάτες για σύναψη συμβολαίων κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, διεκδικώντας τις επιδοτούμενες συσκευές που δίνουν οι εταιρείες χωρίς οι ίδιοι να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Στη συνέχεια, έστελναν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών πλαστά δικαιολογητικά και φωτοαντίγραφα δελτίων ταυτότητας, εμφανίζοντας κάθε φορά διαφορετικά στοιχεία και ονόματα.

Στη συνέχεια πήγαιναν στα καταστήματα με μισθωμένο όχημα, όπου ολοκλήρωναν τις συμβάσεις και παραλάμβαναν τις συσκευές.

Χαρακτηριστικό της δράσης τους ήταν ότι ακόμα και μέσα στην ίδια ημέρα έκαναν πολλαπλές συμβάσεις, εξασφαλίζοντας περισσότερα επιδοτούμενα κινητά.

Λίγο πριν τη σύλληψή τους, οι δύο συλληφθέντες είχαν παραλάβει άλλα δύο κινητά από κατάστημα στον Ασπρόπυργο. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν οι συσκευές, αποκωδικοποιητής, καθώς και πλαστό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στα σπίτια τους εντοπίστηκαν έξι κάρτες SIM, πέντε πακέτα σύνδεσης, αποκωδικοποιητής και διαβατήριο τρίτου προσώπου που είχε δηλωθεί ως απολεσθέν.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 29ης Μαΐου, συνελήφθησαν δύο άτομα, ηλικίας 41 και 44 ετών, ενώ έχουν ήδη ταυτοποιηθεί ακόμη δύο μέλη της σπείρας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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