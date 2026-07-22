Χανιά: Μεγαλόσωμος σκύλος κατασπάραξε σκυλάκι σε κεντρικό δρόμο

Ένα αποτρόπαιο περιστατικό συνέβη το πρωί της Τετάρτης 22.07.2026, σε κεντρικό δρόμο των Χανίων, όταν ένας μεγαλόσωμος σκύλος κατασπάραξε ένα μικρόσωμο σκυλάκι, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με καταγγελία που έφτασε στο zarpanews.gr, ο μεγαλόσωμος σκύλος, επιτέθηκε στο σκυλάκι την ώρα που το είχαν βγάλει βόλτα σε δρόμο των Χανίων.

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Όλα συνέβησαν περίπου στις 9:30 το πρωί όταν ένα από τα παιδιά της οικογένειας, έκανε βόλτα με το σκυλάκι του στη γειτονιά. Τότε, από την απέναντι πλευρά, περνούσε ένας μεγαλόσωμος σκύλος που επιτέθηκε και τραυμάτισε θανάσιμα το σκυλάκι.

Όπως αναφέρει η μητέρα του ανήλικου παιδιού, ο μεγαλόσωμος σκύλος, δεν είχε λουρί κατά τη βόλτα του, ενώ ο ιδιοκτήτης του, σύμφωνα φέρεται να μην βρισκόταν δίπλα του, αλλά σε απόσταση περίπου 30-40 μέτρων.

Γείτονες που βρέθηκαν μπροστά στο περιστατικό προσπάθησαν να σώσουν το σκυλάκι, όμως χωρίς αποτέλεσμα με το παιδί να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά την επίθεση, κατά την οποία δεν τραυματίστηκε το ίδιο.