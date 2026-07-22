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Σχεδόν 5.500 οι νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026 – 27

   Οι αναλυτικοί πίνακες κατάταξης ανά βαθμίδα και ειδικότητα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας
τάξη
TATIANA ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
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Τον συνολικό αριθμό διορισμών και την τελική κατανομή εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το ερχόμενο σχολικό έτος, 2026 – 27, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας σήμερα, Τετάρτη (22.07.2026).

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας θα πραγματοποιηθούν 5.487 διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού, στη Γενική Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή.

Αναλυτικότερα, η κατανομή των διορισμών μόνιμου προσωπικού έχει ως εξής:

  • Εκπαιδευτικοί Γενικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 2.403
  • Εκπαιδευτικοί Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 910
  • Εκπαιδευτικοί Κλάδου ΠΕ79 Μουσικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 92
  • Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 309
  • Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 1.303
  • Μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ: 470

   Οι αναλυτικοί πίνακες κατάταξης ανά βαθμίδα και ειδικότητα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του υπουργείου, www.minedu.gov.gr .

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