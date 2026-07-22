Ελλάδα

Φωτιά κοντά στα διόδια Αφιδνών – Επιχειρούν και ενάερια μέσα

Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση
Ανανεώθηκε πριν 47 λεπτά
Φωτιά
Φωτιά / EUROKINISSI
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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, στον παράδρομο της ΝΕΟ Αθηνών-Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, πριν τα διόδια Αφιδνών, το μεσημέρι της Τετάρτης (22.07.2026). 

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 20 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο τα οποία εκτελούσαν προγραμματισμένη έμφορτη περιπολία και πραγματοποίησαν άμεσα ρίψη νερού.

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Ωρωπού.

Όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική, η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς – κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5) ενώ στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

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